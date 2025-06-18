Kanseri 3 yıl önceden tespit eden kan testi geliştirildi!

Bilim dünyasında çığır açan bir gelişmeyle, Johns Hopkins Üniversitesi'nden araştırmacılar, kanserin ilk belirtileri ortaya çıkmadan yıllar önce teşhis edilebilmesini sağlayan yüksek hassasiyetli bir kan testi geliştirdi. Yeni test, kanserli tümörlerin yaydığı genetik izleri henüz hastalık semptom göstermeden üç yıl öncesine kadar saptayabiliyor.

ABD'deki Johns Hopkins Üniversitesi'nden araştırmacılar tarafından yürütülen çalışmada, tümörlerin neden olduğu genetik materyallerin, hastalar henüz teşhis almadan önce kan dolaşımında saptanabildiği belirlendi.

İlgili Haber Kansere karşı katil hücrelerle mücadele dönemi başlıyor! Vücudun askerleri tümör hücrelerine saldırmak için eğitiliyor

ERKEN TEŞHİS TEDAVİ ŞANSINI ARTIRABİLİR

Cancer Discovery dergisinde yayımlanan araştırmada, bazı hastalarda kanserin ilk belirtileri kan örneklerinde üç yıldan uzun süre önce tespit edilebildi. Çalışmanın eş yazarı Yuxuan Wang, "Üç yıl erken teşhis, müdahale için zaman kazandırır. Tümörlerin çok daha az ilerlemiş olması ve tedavi edilebilir olma ihtimali daha yüksek olur" ifadelerini kullandı.

Araştırmacılar, daha önceki bir çalışmadan elde edilen 52 katılımcıya ait kan plazması örneklerini analiz etti. Katılımcılardan 26’sı numune alındıktan sonraki altı ay içinde kanser teşhisi alırken, diğer 26 kişi kontrol grubu olarak değerlendirildi.

MCED TESTİ İLE YILLAR ÖNCESİNDEN UYARI

Çalışma kapsamında geliştirilen çoklu kanser erken teşhis (MCED) testi, kandaki DNA ve proteinleri inceleyerek tek bir örnekle farklı kanser türlerini erken evrede saptamayı amaçlıyor. Testin uygulandığı sekiz katılımcıdan tamamına, kan alımını izleyen dört ay içinde kanser teşhisi kondu.

Sekiz hastanın altısında, önceki yıllarda alınan kan örneklerinde kansere özgü mutasyonlara rastlandı. Dört hastada, tümörle ilişkili genetik değişikliklerin yaklaşık üç ila üç buçuk yıl önceden tespit edildiği açıklandı.

KAN TESTİ, ERKEN TEŞHİSTE RUTİN OLABİLİR

Araştırmacılar, MCED testinin standart bir kan testi haline getirilerek yılda bir ya da iki kez yapılmasının, erken teşhisi artırabileceğini ve bazı kanserlerin tedaviye dirençli hale gelmeden önce durdurulabileceğini vurguladı.

Çalışmanın diğer yazarı Nickolas Papadopoulos, "Kanserlerin klinik tanılarından yıllar önce tespit edilmesi, tedavinin daha olumlu sonuçlar vermesine yardımcı olabilir" dedi.

Araştırmacılar, sonuçların daha büyük ölçekli çalışmalarda doğrulanmasını umut ediyor.