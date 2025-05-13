Kardeş ülkede Bayraktar Teknoloji üretime başlıyor! Sumgayit Kimya Sanayi Parkı'nda yeni fabrika kuruldu

Türk savunma sanayiinin lider markalarından Bayraktar Teknoloji, Azerbaycan'da insansız hava aracı (İHA) üretimine başlıyor. Sumgayit Kimya ve Sanayi Parkı'nda kurulacak olan üretim tesisiyle birlikte, Baykar'ın geliştirdiği yüksek teknolojili İHA'lar artık Azerbaycan topraklarında üretilecek.

Türk savunma sanayiinin öncü şirketlerinden Bayraktar Teknoloji, Azerbaycan'da önemli bir adım atarak Sumgayit Kimya Sanayi Parkı sakini statüsünü kazandı. Sanayi parkının yeni sakini olan Bayraktar Teknoloji ile birlikte, parkta faaliyet gösteren şirket sayısı 39'a ulaştı.

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AZERBAYCAN'DA İHA ÜRETİMİ BAŞLIYOR!

Bayraktar Teknoloji'nin Sumgayit Kimya Sanayi Parkı'nda kurulacak üretim tesisiyle birlikte, Azerbaycan'da insansız hava araçları (İHA) üretimi gerçekleştirilecek.

STRATEJİK İŞ BİRLİĞİ GENİŞLİYOR

Azerbaycan'ın en önemli sanayi merkezlerinden biri olan Sumgayit Kimya ve Sanayi Parkı, ülke ekonomisine büyük katkı sağlıyor. Şu ana kadar Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in desteğiyle bölgede 38 şirkete ikamet izni verildi. Toplamda 3,5 milyar dolarlık (6 milyar manat) yatırım gerçekleştirdi ve 6.200'den fazla kişiye istihdam sağladı.

SAVUNMA SANAYİSİNDE "BİR MİLLET, İKİ DEVLET" VİZYONU

Baykar’ın Azerbaycan’da faaliyet göstermeye başlaması, ortak üretim ve teknoloji transferinin önünü açacak. Özellikle Bayraktar TB2 ve Akıncı TİHA’larının Azerbaycan’da üretimi ve geliştirilmesi gündemde.