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Kardeş ülkede terör saldırısı! 10'dan fazla ölü var

Kaynak: Dış Haberler
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Kardeş ülkede terör saldırısı! 10&#039;dan fazla ölü var
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Pakistan’da terör kabusu yeniden hortladı! Kardeş ülkede militan saldırıları ve güvenlik operasyonları sonucu 10’dan fazla kişinin öldüğü bildirildi.

Pakistan'ın Pencap ve kuzeybatı Hayber Pakhtunkhwa eyaletlerinde düzenlenen operasyonlar ve saldırılarda dokuzu şüpheli militan olmak üzere en az 10 kişinin öldüğü açıkladı.

PENCAP'TA SİLAHLI ÇATIŞMA: 5 MİLİTAN ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Yetkililer, Pencap eyaletinin Dera Ghazi Khan bölgesinde Jaday Wala köyünde şüpheli Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) militanlarıyla yoğun silahlı çatışma yaşandığını açıkladı. Polis, çatışmada beş militanın öldürüldüğünü ve operasyonların sürdüğünü duyurdu.

HAYBER PAKHTUNKHWA'DA OPERASYONLAR SÜRÜYOR

Ayrı operasyonlarda güvenlik güçleri, Hayber Pakhtunkhwa eyaletinin Lakki Marwat ve Dera Ismail Khan bölgelerinde dört şüpheli militanı daha öldürdü.

Polis, militanların aynı eyaletteki Bannu bölgesinde yerel bir aşiret lideri olan Malik Eid Nawaz'ı silahlı saldırıyla öldürdüğünü belirtti.

SINIR BÖLGESİNDE YOĞUN OPERASYONLAR

Pakistan ordusu Cuma günü yaptığı açıklamada, Pakistan-Afganistan sınırını geçmeye çalışan en az 30 şüpheli militanın öldürüldüğünü duyurmuştu.

Geçtiğimiz hafta ise Afganistan sınırı yakınlarındaki Kuzey Veziristan'da düzenlenen intihar saldırısında en az 13 Pakistan askeri hayatını kaybetmiş, saldırının ardından başlatılan operasyonlarda 14 militanın öldürüldüğü açıklanmıştı.

İslamabad yönetimi, Afganistan'da üslenen TTP militanlarının Pakistan'a sınır ötesi saldırılar düzenlediğini öne sürerken, Kabil yönetimi bu suçlamaları reddediyor.

Kaynak: Dış Haberler

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