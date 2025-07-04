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Pakistan'da 5 katlı bina çöktü: Çok sayıda ölü var

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Pakistan&#039;da 5 katlı bina çöktü: Çok sayıda ölü var
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Pakistan'ın Karaçi kentinde daha önce "tehlikeli" olarak sınıflandırılan 5 katlı bir bina çöktü. Olayda ilk belirlemelere göre 1'i çocuk 10 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi yaralı olarak kurtarıldı. Enkaz altında ise yaklaşık 25 kişinin daha olduğu tahmin edilirken, arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Pakistan'ın Karaçi kentinde 5 katlı binanın çökmesi sonucu ilk belirlemelere göre 10 kişi hayatını kaybetti.

Geo News'in haberine göre, Karaçi kentinde 1974'te inşa edilen ve daha önce "tehlikeli" olarak sınıflandırılan 5 katlı bina çöktü.

10 KİŞİ ÖLDÜ

Yetkililer, ilk belirlemelere göre 1'i çocuk 10 kişinin hayatını kaybettiğini, 8 kişinin ise enkazdan yaralı kurtarıldığını bildirdi.Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü aktaran yetkililer, 25'e yakın kişinin henüz enkaz altında olduğunu kaydetti. Yetkililer, çöken binanın yakınlarındaki binaların da önlem amaçlı tahliye edildiğini ve olaya ilişkin soruşturmanın başlatıldığını açıkladı.

Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari ve Başbakan Şahbaz Şerif ise can kayıplarından dolayı üzüntü duyduklarını ifade etti.

 

Kaynak: Anadolu Ajansı

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