Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Slovakya Cumhurbaşkanı Peter Pellegrini'yi Elysee Sarayı'nda ağırladığı resmi törende beklenmedik anlar yaşandı. Şeref kıtasında görevli iki asker peş peşe yere yığılırken, Macron ve saraydaki görevlilerin yardım etmek için harekete geçtiği anlar kameralara yansıdı. Fenalaşan askerlerin sağlık durumu açıklanmazken, olayın nedeni de henüz bilinmiyor.

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Slovak mevkidaşı Peter Pellegrini'yi karşıladığı törende yaşanan olay sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. Paris'teki Elysee Sarayı'nda düzenlenen resmi karşılama sırasında görevli iki asker, henüz bilinmeyen bir nedenle fenalaşarak yere yığıldı.

Olay, 11 Kasım Çarşamba günü başkent Paris'teki Elysee Sarayı'nda meydana geldi. Resmi ziyaret kapsamında Fransa'ya gelen Slovakya Cumhurbaşkanı Peter Pellegrini için karşılama töreni düzenlendi.

Karşılama törenine damga vuran anlar: İki asker peş peşe yere yığıldı, Macron neye uğradığını şaşırdı

SANİYELER İÇİNDE YERE YIĞILDI

CBS'nin X hesabından paylaştığı görüntülerde, tören alanında bekleyen askerlerden birinin dengesini kaybederek geriye doğru yere düştüğü görüldü. Durumu fark eden Macron ve saray görevlileri hemen askerin yardımına koştu. Yerden kaldırılan asker, saniyeler içinde tören alanından uzaklaştırıldı.

Karşılama törenine damga vuran anlar: İki asker peş peşe yere yığıldı, Macron neye uğradığını şaşırdı

BAŞKA BİR ASKER DE DÜŞTÜ

Fransız basınında yer alan haberlere göre, ilk olayın ardından bir asker daha fenalaşarak yere yığıldı. İkinci askerin düşme anı kameralara yansımazken, videoda kılıcının yere çarpma sesi duyuldu.

Karşılama töreninde yaşanan talihsiz olayın ardından program devam ederken, Macron, Slovakya Cumhurbaşkanı Pellegrini ile planlanan görüşmesini gerçekleştirdi.

Karşılama törenine damga vuran anlar: İki asker peş peşe yere yığıldı, Macron neye uğradığını şaşırdı

Öte yandan, iki askerin neden fenalaştığına ilişkin Fransız yetkililerden henüz resmi bir açıklama gelmedi. Askerlerin sağlık durumları hakkında da kamuoyuyla herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

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