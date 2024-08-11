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Kassam Tugayları videoyla duyurdu: İşte Yahya Sinvar'ın suikast listesinin bir numarası

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Kassam Tugayları videoyla duyurdu: İşte Yahya Sinvar&#039;ın suikast listesinin bir numarası

Dünya Haberleri

Heniyye'nin yerine geçen Yahya Sinvar'ın ortaya çıkan suikast listesinin başında İsrail'in aşırı sağcı bakanı Itamar Ben-Gvir olduğu görüldü. Hedefteki isim son olarak Netanyahu'ya verdiği skandal Gazze önerisiyle gündeme gelmişti. 

Hamas'ın lideri İsmail Heniyye'nin İran'da suikast sonucu öldürülmesinin ardından yerine Yahya Sinvar geçmişti. 

 Sinvar'ın, Gazze'de soykırım yapan İsrail'e karşı hamleleri merak edilirken internete düşen bir video büyük ses getirdi.

FOTOĞRAFINI AÇIP TABANCA KOYDULAR

Yahya Sinvar komutasındaki İzzeddin el-Kassam Tugayları, suikast listesinin ilk sırasına İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'i koydu.

Kassam Tugayları videoyla duyurdu: İşte Yahya Sinvar'ın suikast listesinin bir numarası - 1. Resim

Hamas tarafından servis edilen videoda, savaşçıların Ben-Gvir'in fotoğrafını açtıkları ve yanına bir tabanca yerleştirerek ilk hedefin o olduğu mesajını verdikleri görülüyor.

Kassam Tugayları videoyla duyurdu: İşte Yahya Sinvar'ın suikast listesinin bir numarası - 1. Resim

Ben-Gvir

VAHŞET DOLU ÖNERİ

Ben-Gvir olarak Netanyahu'ya yaptığı dehşet dolu çağrı ile gündeme gelmişti.

Aşırı sağcı isim, ateşkes yerine askeri çabaların arttırılmasını ve Gazze'yi işgal ederek göçe teşviği savunmuş "Hamas'ı güçlendirmek için Kahire'ye mi gideceğiz?" sözleriyle Gazze'den yakıtı ve insani yardımları kesilmesi yönünde bir dizi açıklama yapmıştı. 

BEN-GVİR KİMDİR?

Ben-Gvir, taş atan Filistinlilere ateş eden İsrail askerlerine dokunulmazlık sağlamayı, Yahudilere yönelik saldırılardan hüküm giyen Filistinlilere ölüm cezası verilmesini savunuyor.

Ben-Gvir, ABD tarafından terörist grup olarak damgalanan Kach partisinin kurucusu Meir Kahane'nin öğrencisi. Siyasete girmeden önce ırkçılığı kışkırtmak ve terör örgütünü desteklemek gibi suçlardan hüküm giymişti.

 

Düzenleyen:  - Dünya
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