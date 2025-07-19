Katar arabuluculuğunda barış bildirisi imzalandı! Yıllardır süren kanlı çatışmalar sona eriyor

Katar ve ABD'nin arabuluculuğunda, Kongo hükümeti ile M23 isyancıları arasında yıllardır süren kanlı çatışmaları sona erdirmek amacıyla ilk kez resmi bir barış bildirisi imzalandı.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve M23 isyancı grubu, Katar ve ABD'nin arabuluculuğunda çatışmaları sona erdirmek için bir barış ilkeleri bildirisi imzaladı.

Nisan ayında başlayan müzakerelerin ardından Katar’ın ev sahipliğinde gerçekleşen imza töreni, aylar süren diplomatik çabaların sonucu olarak kayıtlara geçti.

Doha’da gerçekleşen bu gelişme, Demokratik Kongo Cumhuriyeti (DKC) ile daha önce terörist olarak nitelendirdiği M23’ün doğrudan görüşmeler yapmasını da mümkün kıldı.

ABD: YATIRIMLARIN ÖNÜ AÇILABİLİR

Amerika Birleşik Devletleri, çatışmaların sona erdirilmesini bölgede ekonomik istikrarın anahtarı olarak görüyor. Eski ABD Başkanı Donald Trump, anlaşmanın tantal, altın, bakır, kobalt ve lityum gibi kritik maden kaynakları bakımından zengin bölgeye Batılı yatırımcıların ilgisini artıracağını ifade etmişti.

M23 GOMA'YI ELE GEÇİRMİŞTİ

Ruanda tarafından desteklendiği bilinen M23 isyancı grubu, bu yılın başlarında stratejik önemdeki Goma şehrini ele geçirmişti. Kuzey ve Güney Kivu eyaletlerinde ilerlemesini sürdüren grup, bölgedeki askeri dengeleri altüst etmişti.

Çatışmaların bilançosu ağır oldu. Binlerce kişi hayatını kaybetti, yüz binlercesi ise yerinden edildi. Aynı zamanda, geniş çaplı bir bölgesel savaşın patlak verme riski uluslararası kamuoyunu endişelendirmişti.

DOHA GÖRÜŞMELERİ SONRASI HALA SORU İŞARETLERİ VAR

Barış ilkeleri bildirisi imzalanmasına rağmen müzakereler hala birçok kritik konuya çözüm getirebilmiş değil. DKC tarafından tutulan M23 üyelerinin serbest bırakılması, isyancıların kontrolündeki bölgelerde bankaların yeniden açılması gibi güven artırıcı önlemler konusunda somut ilerleme kaydedilmedi.

Her iki tarafın temsilcileri, müzakerelerin yavaş ilerlemesinden ve somut adımların atılmamasından duydukları rahatsızlığı dile getirdi.

KATAR VE AFRİKA BİRLİĞİ'NDEN DESTEK

Mart ayında Katar, DKC Devlet Başkanı Felix Tshisekedi ile Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame arasında gerçekleşen sürpriz ateşkes çağrısına da aracılık etmişti. Bu çağrı, bugünkü bildirinin altyapısını oluşturdu.

Afrika Birliği, Cumartesi günü yayımladığı açıklamada anlaşmayı “önemli bir gelişme” olarak nitelendirdi. Afrika Birliği Başkanı Mahmoud Ali Youssouf, “Bu, Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nin doğusunda ve Büyük Göller bölgesinde barış ve istikrara yönelik önemli bir kilometre taşıdır” dedi.