Katar'da şaşırtan açıklama: Donald Trump Jr. başkan adayı mı olacak?

ABD Başkanı Donald Trump’ın en büyük oğlu Donald Trump Jr., Katar’daki Ekonomik Forum’da yaptığı açıklamayla siyasetin zirvesine göz kırptı. Başkanlık adaylığıyla ilgili soruya net bir “evet” demese de, “Bu çağrı orada... Belki bir gün” diyerek adaylık ihtimalini açık bıraktı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın en büyük oğlu Donald Trump Jr., Katar Ekonomik Forumu’nda yaptığı açıklamayla başkanlık yarışına dair dikkat çeken mesajlar verdi. Trump Jr., "Bir gün aday olur musunuz?" sorusuna, "O çağrı orada. Cevabım bilmiyorum, belki bir gün" cevabını verdi.

Panel moderatörü tarafından "Babanız görevi bıraktıktan sonra dizginleri siz mi alacaksınız?" sorusuna Trump Jr.’ın ilk tepkisi, “İşte başlıyoruz. ” oldu. Dinleyicilerden gelen hafif alkışlara, "Sorulması bir onur, bazı insanların bunu kabul ettiğini görmek de bir onur" sözleriyle karşılık verdi.

"CUMHURİYETÇİ PARTİ ARTIK MAGA PARTİSİ"

Trump Jr., konuşmasının devamında babasının Cumhuriyetçi Parti’yi dönüştürdüğünü belirterek, "Artık bu parti Önce Amerika savaşçılarından oluşan bir MAGA partisi" ifadesini kullandı. Parti içinde geleneksel çizgiden uzaklaşıldığını savunan Trump Jr., siyasette aktif bir figür olarak kalmaya devam edeceğini de söyledi.

TRUMP AİLESİNİN KÖRFEZ İLGİSİ YENİDEN GÜNDEMDE

Trump Jr., forumda aynı zamanda başkan yardımcılığını yürüttüğü Trump Organization’ın devlet kurumlarıyla doğrudan iş yapmadığını da belirtti. Ancak ailesinin Körfez ülkelerinde milyarlarca dolarlık ticari anlaşmalar yaptığı biliniyor.

Trump’ın geçen hafta Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri’ni kapsayan Körfez turu sırasında büyük iş anlaşmaları sağlamaya odaklandığı, ancak Suriye’de Trump Kulesi inşası veya golf projelerinin gündeme gelmediği açıklanmıştı.