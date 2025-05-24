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Katil ordusu BM'nin un dağıtım noktasını vurdu! Ölü ve yaralılar var

Kaynak: Dış Haberler
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Katil ordusu BM&#039;nin un dağıtım noktasını vurdu! Ölü ve yaralılar var
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

İsrail ordusu, Gazze’nin güneyinde un taşıyan bir yardım kamyonunun etrafında toplanan Filistinlileri hedef aldı. Al Jazeera muhabirlerinin aktardığına göre, saldırıda en az 5 kişi hayatını kaybetti, 50 kişi yaralandı.

İsrail, Gazze Şeridi'nde insanlık dışı eylemlerini sürdürüyor.

Katil ordusu BM'nin Un dağıtım noktasını vurdu! Ölü ve yaralılar var - 1. Resim

BM DAĞITIM NOKTASI VURULDU

Saldırı, Gazze’de büyük bir açlık ve insani yardım krizi yaşanırken gerçekleşti. BM’nin desteklediği yardım organizasyonları, güvenli bölgelerdeki dağıtım noktalarında yoğunluk yaşandığını belirtmişti. Yerel kaynaklara göre saldırı, bu merkezlerden birinin hemen yakınında gerçekleşti.

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Filistin Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son saldırılarda 70'ten fazla kişi hayatını kaybetti.

Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentinde yaşanan bir saldırı, katliamın boyutunu gözler önüne serdi. İsrail ordusunun düzenlediği hava saldırısında, Nasser Hastanesi’nde görevli çocuk doktoru Alaa Al-Najjar’ın evi hedef alındı.

Saldırıda doktorun 10 çocuğundan 9’u hayatını kaybetti. eşi Hamdi Al-Najjar ile 11 yaşındaki bir çocuğu ise ağır yaralandı.

EL-BARASH: EVİN VURULMASINDAN DAKİKALAR ÖNCE AYRILMIŞTI

Gazze Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Munir el-Barash, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Hamdi Al-Najjar'ın eşini hastaneye bıraktıktan kısa süre sonra eve döndüğünü ve dakikalar içinde evin vurulduğunu ifade etti. El-Barash, saldırıda hayatını kaybeden çocukların en büyüğünün yalnızca 12 yaşında olduğunu paylaştı.

Kaynak: Dış Haberler
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