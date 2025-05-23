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İsrail yine Gazze'deki sivilleri hedef aldı! En az 50 can kaybı var

Kaynak: Dış Haberler
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İsrail yine Gazze&#039;deki sivilleri hedef aldı! En az 50 can kaybı var
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Filistinlilere yönelik katliamlarını sürdüren İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ni vurmaya devam ediyor. Son saldırılarda aralarında çocukların da bulunduğu en az 50 kişi hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan bir konut binasına düzenlediği hava saldırısında en az 50 kişi hayatını kaybettiği, çok sayıda kişi de kayboldu.

GAZZE SAĞLIK SİSTEMİ ÇÖKÜŞTE: DSÖ ALARMDA

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Gazze'deki hastanelerin %94’ünün hasar gördüğünü veya tamamen yıkıldığını duyurdu. 36 hastaneden yalnızca 19’unun kısmen de olsa çalışır durumda olduğu bildirildi. Örgüt, “Hastaneler asla militarize edilmemelidir ve hedef değildir” açıklamasıyla derhal ateşkes çağrısı yaptı.

BM: EVLER VE ÇADIRLAR HEDEF ALINDI, YÜZLERCE SİVİL ÖLDÜ

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR), son bir haftada 629 Filistinlinin hayatını kaybettiğini, bunların en az 358’inin ev ve çadırlara yapılan saldırılarda öldüğünü açıkladı. En az 148 kurbanın çocuk ve kadın olduğu vurgulandı. Ayrıca 9 gazetecinin daha öldüğü ve bunun Ekim 2023’ten bu yana en ölümcül hafta olduğu bildirildi.

YARDIM YETERSİZ: OKYANUSTA BİR DAMLA

Uluslararası Kızılhaç yetkilisi Tommaso Della Longa, Gazze'de durumun “tek kelimeyle kabus” olduğunu belirtti. Günde 1000 kamyona ihtiyaç duyulan bölgede sadece sınırlı sayıda yardımın ulaştığı vurgulandı. Alman hükümeti ise yardımların "çok az, çok geç ve çok yavaş" olduğunu belirterek sevkiyatların artırılması çağrısında bulundu.

HAMAS'TAN 80 ÜLKEYE TEŞEKKÜR MESAJI

Hamas, 80 ülkenin yayınladığı ve Gazze’de yaşananları “en büyük insani kriz” olarak tanımlayan ortak açıklamayı memnuniyetle karşıladı. Telegram üzerinden yapılan açıklamada, “Bu, İsrail’in işlediği soykırımın uluslararası düzeyde reddedildiğinin göstergesidir” denildi.

LÜBNAN'A DA SALDIRI: ATEŞKES SONRASI EN ŞİDDETLİ BOMBARDIMAN

İsrail, Gazze ile eş zamanlı olarak Lübnan topraklarına da ateşkesten bu yana en ağır saldırılarını düzenledi. Çok sayıda noktaya hava harekatı düzenlendi.

Kaynak: Dış Haberler

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