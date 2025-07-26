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Kayıp askeri helikopter gölden çıktı! 3 askerden haber alınamıyor

Kaynak: Dış Haberler
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Kayıp askeri helikopter gölden çıktı! 3 askerden haber alınamıyor
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Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Kazakistan’da 25 Temmuz'da radardan kaybolan askeri helikopterin akıbetiyle ilgili çarpıcı gelişme! Almatı Bölgesi'nde eğitim uçuşu sırasında kaybolan EC-145 tipi helikopterin parçaları, Sorbulak Gölü’nde tespit edilen yağ lekesi sayesinde bulundu

Kazakistan'ın Almatı Bölgesi'nde planlı uçuş sırasında radardan kaybolan EC-145 tipi askeri helikopterin parçaları bulundu.

Kazakistan Acil Durumlar Bakanlığı, helikopterin Sorbulak Gölü yakınlarında tespit edilen yağ benzeri bir leke sayesinde bulunduğunu açıkladı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Uydu sinyalleriyle Sorbulak Gölü üzerinde muhtemel bir sızıntı belirlendi. Bu bölgeye yönlendirilen ekipler helikoptere ait parçaları tespit etti" denildi.

ÜÇ MÜRETTEBATLI HELİKOPTER KAYBOLMUŞTU

25 Temmuz’da Almatı Bölgesi'nde planlı bir eğitim uçuşu gerçekleştiren Kazakistan Hava Savunma Kuvvetleri’ne bağlı helikopter, kısa süre sonra radar ekranlarından kaybolmuştu. Mürettebatla irtibat kesilmesinin ardından arama-kurtarma çalışmaları başlatılmıştı.

Kayıp askeri helikopter gölden çıktı! 3 askerden haber alınamıyor - 1. Resim

200 KİŞİLİK EKİP, DRONE VE HELİKOPTERLERLE ARAMA YAPTI

Arama çalışmalarına yaklaşık 200 personel ve 40 araç katıldı. Ayrıca Kazaviaspas arama kurtarma birimine ait iki helikopter ve insansız hava araçları da bölgeye sevk edildi.

Kazakistan Savunma Bakanlığı'nın talebi üzerine bölgeye gönderilen özel bir komisyon, olayın nedenini araştırmak üzere çalışmalarını sürdürüyor.

PARÇALAR GÖLDE BULUNDU, ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Kazakistan Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, parçaların Otar yerleşim bölgesi yakınlarındaki gölde bulunduğu ve arama-kurtarma operasyonunun devam ettiği bilgisi paylaşıldı.

Olayla ilgili gelişmelerin ilerleyen saatlerde kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.

Kaynak: Dış Haberler

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