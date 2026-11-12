Kazakistan'da gizemli olay! Gökten bavul dolusu para yağdı

Kazakistan’ın başkenti Astana’da lüks bir konutun önüne para dolu bavulların atıldığı görüntüler gündem oldu. Olayla ilgili incelemeler sürerken Kazakistan Ulusal Güvenlik Komitesi, olay sırasında iki üst düzey kamu yöneticisinin yolsuzluk şüphesiyle gözaltına alındığını açıkladı.

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Astana'da sabah saatlerinde yaşanan olay, görenleri şaşkına çevirdi. Kunayev Caddesi üzerindeki Atlant isimli lüks konut kompleksinin önüne para dolu bavullardan çok sayıda banknot saçıldı.

Yerel basında yer alan haberlere göre, bu sabah erken saatlerde polis ekiplerine apartmanın önünde para bulunduğuna ilişkin ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, bina çevresinde inceleme başlattı.

Sosyal medyada yayılan olay yeri görüntülerinde, yetkililerin yere saçılmış banknotları ve bavulları incelediği görüldü. Ancak bavulların sayısı ve içindeki miktara ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Kazakistanda gizemli olay! Gökten bavul dolusu para yağdı

AYNI SIRADA GÖZALTI HABERİ GELDİ

Söz konusu görüntüler sosyal medyada hızla yayılırken, aynı saatlerde Kazakistan Ulusal Güvenlik Komitesi (KNB), iki önemli kamu kuruluşunun yöneticisinin yolsuzluk şüphesiyle gözaltına alındığını duyurdu.

Kazakistan Ulusal Refah Fonu Samruk-Kazyna Yönetim Kurulu Başkanı Nurlan Jakupov ile Kazakistan Demiryolları Yönetim Kurulu Başkanı Eljas Otınşiyev’in 11 Kasım’da gözaltına alındığı bildirilirken, operasyon kapsamında başka kişilerin de gözaltına alındığı ve soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kazakistanda gizemli olay! Gökten bavul dolusu para yağdı

‘DELİLLERDEN KURTULMAK İÇİN ATTIKLARI’ İDDİASI

Yerel basında yer alan bazı haberlerde, apartmanın önüne atılan paraların gözaltı işlemleri sırasında delillerden kurtulmak amacıyla pencereden atılmış olabileceği iddia edildi.

Ancak yetkililer, yerde bulunan paralar ile gözaltına alınan yöneticiler arasında herhangi bir bağlantı olduğunu doğrulamadı. Paraların kime ait olduğu ve kim tarafından atıldığı henüz netlik kazanmadı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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