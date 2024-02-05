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    • Kazakistan'da hükümet istifa etti

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Kazakistan&#039;da hükümet istifa etti
    Kazakistan, Haber

    Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Kazakistan'da mevcut hükümet istifa etti. Cumhurbaşkanı Kasım Tokayev istifayı kabul ederken; daha önce Başbakan Yardımcısı olarak görev yapan Roman Sklyar'ı Başbakan Vekili olarak atadı. İstifanın nedeni ise açıklanmadı.

    Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Tokayev,  Alihan İsmailov başkanlığındaki hükümetin istifasını kabul etti. Dünyada manşet olan gelişmeyi, Tokayev'in ofisi duyurdu.

    GEÇİCİ BAŞBAKAN ATANDI

    İstifanın ardından Tokayev, Başbakan Yardımcısı Roman Sklyar'ın başbakan vekili olarak atadı. Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisi tarafından yayımlanan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Kazakistan Cumhuriyeti Anayasasının 70. Maddesi uyarınca hükümetin istifası Cumhurbaşkanı tarafından kabul edilmiş, Başbakanlık görevini yerine getirmek üzere geçici olarak Roman Sklyar’ın atanmasına karar verilmiştir." 

     

    İSTİFANIN NEDENİ AÇIKLANMADI

    Öte yandan hükümetin istifasına ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmazken, yarın Cumhurbaşkanı Tokayev başkanlığında genişletilmiş hükümet toplantısının yapılması planlanıyor. İsmailov, Ocak 2022'de meydana gelen olaylardan sonra göreve gelmiş, 19 Mart 2023'teki Meclis seçimii sonrası tekrar başbakan olmuştu.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Kazakistan
    Haberler > Dünya > Kazakistan'da hükümet istifa etti
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