Kerala açıklarında dehşet: Patlama sonrası gemi alev topuna döndü! 4 mürettebat kayboldu

Kerala açıklarında deniz trafiğini felç eden bir facia yaşandı. Singapur bandıralı "MV Wan Hai 503" adlı konteyner gemisinde meydana gelen şiddetli patlama, birkaç dakika içinde gemiyi alev topuna çevirdi. Olayda 22 kişilik mürettebattan 4’ü kaybolurken, Hint Donanması ve Sahil Güvenlik ekipleri bölgeyi alarma geçirdi.

Hindistan'ın Kerala açıklarında Singapur bandıralı "MV Wan Hai 503" adlı konteyner gemisinde meydana gelen patlama ve ardından çıkan büyük yangın deniz güvenliğini alarma geçirdi. Hindistan Sahil Güvenliği ve Donanması, alevler içindeki gemideki mürettebatın tahliyesi için kapsamlı bir kurtarma operasyonu başlattı.

DÖRT KİŞİ KAYIP, BİR KİŞİ AĞIR YARALI

Komutan Amit Uniyal, 271 metrelik gemide görevli 22 mürettebattan 18’inin kurtarıldığını, dört kişinin ise kayıp olduğunu açıkladı. Kayıplardan ikisinin Tayvan, birinin Endonezya ve diğerinin Myanmar vatandaşı olduğu bildirildi. Kurtarılanlardan biri ağır yaralı olarak hastaneye sevk edildi.

YANGIN DİĞER KONTEYNERLERE SIÇRADI

Sahil güvenlik, 7 Haziran’da Sri Lanka’nın Kolombo Limanı’ndan ayrılan ve Mumbai’ye doğru ilerleyen gemiden 9 Haziran sabahı acil yardım sinyali alındığını duyurdu. İlk belirlemelere göre yangın, bir konteynerde başlayan patlamanın ardından diğer bölümlere sıçradı.

DENİZDEN YÜKSELEN SİYAH DUMANLAR ALARMA GEÇİRDİ

Yangın sonrası yükselen yoğun dumanlar, Kerala’daki Beypore sahiline 88 deniz mili mesafeden görülebildi. Yangının kontrol altına alınması için bölgeye çok sayıda deniz aracı yönlendirilirken, donanmaya ait Dornier tipi bir gözetleme uçağı da kayıpları arama çalışmalarına katıldı.

TEHLİKELİ YÜK ŞÜPHESİ

Yetkililer, geminin taşıdığı yükün içeriğine dair inceleme başlattıklarını ve çevreye yönelik riskleri değerlendirdiklerini bildirdi. "Tehlike altındaki mürettebatın hayatını kurtarmak, yangınla mücadele etmek ve çevreyi korumak sahil güvenliğin önceliğidir" diyen Uniyal, yangının kaynağının henüz netleşmediğini ifade etti.