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Kim Jong Un tutuklanabilir mi? Savaş suçu soruşturması yolda!

Kaynak: Dış Haberler
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Kim Jong Un tutuklanabilir mi? Savaş suçu soruşturması yolda!
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, Rusya’ya Ukrayna savaşında verdiği askeri destek nedeniyle Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından savaş suçu soruşturmasıyla karşı karşıya kalabilir. 

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, Rusya’ya verdiği askeri destek nedeniyle Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin radarına girdi. 

Eski UCM Başkanı Song Sang-hyun, Pyongyang’ın geçen ay Rusya’ya asker gönderdiğini doğrulamasının ardından, Kim için “Artık yasal zemin hazır” dedi.

"UCM'YE SEVK EDİLMESİ İÇİN TAM ZAMANI"

Güney Kore’nin başkenti Seul’de düzenlenen bir konferansta konuşan Song, Ukrayna’nın doğrudan şikayette bulunması halinde Kim Jong Un’un UCM önüne çıkarılabileceğini öne sürdü. “Kim Jong Un’u UCM önüne çıkarmanın tam zamanı” ifadelerini kullanan Song, Pyongyang’ın Rusya’ya verdiği askeri desteğin, davayı başlatmak için yeterli hukuki gerekçeyi sağladığını vurguladı.

SADECE UKRAYNA DEĞİL, MAHKEME DE HAREKETE GEÇEBİLİR

Eski UCM Başkanı, yalnızca Ukrayna'nın şikâyetiyle sınırlı kalmaksızın, mahkemenin de bağımsız bir soruşturma başlatma yetkisine sahip olduğunu hatırlattı. Song, UCM'yi Kim ve Kuzey Kore liderliği hakkında daha güçlü ve kararlı adımlar atmaya çağırdı.

ASKER GÖNDERDİĞİNİ KABUL ETTİLER

Song’un açıklamaları, Kuzey Kore’nin geçtiğimiz ay Rusya’ya asker gönderdiğini resmen kabul etmesinin ardından geldi. 

ULUSLARARASI BASKI ARTIYOR

UCM tarafından hakkında soruşturma başlatılması halinde, Kim Jong Un’un uluslararası seyahat özgürlüğü ciddi şekilde kısıtlanabilir. Aynı zamanda, UCM’ye taraf ülkelerde hakkında tutuklama emri çıkarılabilir.

SONG'UN ÇAĞRISI DÜNYA GÜNDEMİNDE

Kuzey Kore’nin uzun süredir insan hakları ihlalleriyle gündeme geldiğini ancak bugüne dek UCM’ye sevk edilmediğini hatırlatan Song Sang-hyun, bu kez Ukrayna bağlamında doğrudan askeri müdahalenin, Kim Jong Un’u uluslararası ceza yargısının karşısına çıkarabilecek yeni bir süreci başlatabileceğini belirtti.

Kaynak: Dış Haberler

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