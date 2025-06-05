Kim Jong-un'dan Moskova'ya savaş yemini: Rusya ne yaparsa yapsın yanındayız!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı 5 Haziran 2025 10:23 - Güncelleme: 5 Haziran 2025 10:37 - Güncelleme:

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile gerçekleştirdiği görüşmede dünyayı alarma geçiren bir mesaj verdi. Kim, "Rusya’yı her koşulda, ne olursa olsun desteklemeye devam edeceğiz" diyerek Kremlin’e tam bağlılık ilan etti.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu ile Pyongyang’da gerçekleştirdiği kritik görüşmede, Ukrayna savaşında Moskova’nın politikalarını "koşulsuz şekilde" desteklemeye devam edeceklerini açıkladı. STRATEJİK ORTAKLIK VURGUSU YAPILDI Kuzey Kore Devlet Ajansı'nın aktardığına göre, görüşmede taraflar stratejik ortaklığın daha da güçlendirilmesi, bölgesel krizler ve Ukrayna’daki gelişmeler üzerine görüş alışverişinde bulundu. Kim Jong-un, Rusya'nın ulusal egemenliği, toprak bütünlüğü ve güvenlik çıkarları için yürüttüğü mücadeleye tam destek verdiklerini yineledi. ŞOYGU'DAN KUZEY KORE ASKERLERİNE TEŞEKKÜR Sergey Şoygu, özellikle Kursk bölgesindeki operasyonlara katılan Kuzey Kore askerlerinin "anavatan gibi savundukları topraklar" için teşekkürlerini iletti. Şoygu, Rus yönetiminin bu katkıyı “kahramanlık ve özveri örneği” olarak gördüğünü belirtti. RUSYA'YA İNANIYORUZ Görüşmede tarafların, imzalanan Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması’nın maddelerine tam bağlılıklarını yineledikleri açıklandı. Kim Jong-un, "Rusya’nın bu davada kesin bir zafer kazanacağına olan inancımız tamdır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Muzeyyen Bıyık