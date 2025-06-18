Kimse ne olduğunu anlamadı! ABD’yi gizlice istila ettiler: Ölümcül solucan yayılıyor

ABD’de toprak altından ansızın çıkan ölümcül bir canlı türü halkı alarma geçirdi. Etle beslenen, zehir taşıyan ve insan derisini tahriş edebilen çekiç başlı solucanlar Teksas’ta aniden ortaya çıktı.

ABD’nin Teksas eyaletinde ortaya çıkan et yiyen büyük solucanlar, halk arasında büyük tedirginliğe neden oldu.

"Çekiç başlı solucan" olarak bilinen bu canlılar, yoğun yağışların ardından Dallas-Fort Worth ve Houston bölgelerinde yüzeye çıkarak sosyal medyada korku dolu görüntülerle gündeme geldi.

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İNSAN DERİSİNE TEMASLA TAHRİŞE NEDEN OLUYORLAR

Bilim insanları bu solucanların, insan cildiyle temas ettiğinde kızarıklığa yol açan tetrodotoksin isimli güçlü bir toksin taşıdığını belirtti. Özellikle evcil hayvanlar için tehlike oluşturan solucanlar, yerel yaban hayatını tehdit eden yırtıcı bir tür olarak tanımlanıyor.

Uzmanlar, bu canlıları yutan köpeklerin kısa sürede kusma yaşadığını aktardı.

EVCİL HAYVANLAR RİSK ALTINDA, VATANDAŞLARA UYARI YAPILDI

Teksas Tarım Komiseri Sid Miller yaptığı açıklamada "Eğer bir tane görürseniz yanılmazsınız. 12 ila 15 inç uzunluğundalar, başları büyük ve çekiç gibi" dedi.

Miller, solucanların ortadan ikiye bölünmesi halinde her parçanın yeniden canlanabildiğine dikkat çekerek, "Onu öldürmeyin, ezmeyin, kesmeyin çünkü üç ya da dört yeni solucan elde edersiniz. Bu eşeysiz üreme" uyarısında bulundu.

UZMANLARDAN ÖLDÜRME KILAVUZU: TUZ, SİRKE, DONDURUCU

Teksas İstilacı Türler Enstitüsü, bu solucanların öldürülmesi gerektiğini belirterek etkili yöntemleri sıraladı:

"Tuz veya sirke içeren plastik torbaya koymak, Doğrudan sirke püskürtmek ya da Eldiven veya kağıt havlu kullanarak dondurucuya yerleştirmek"

Enstitü, parçalamanın bu türün çoğalmasını daha da hızlandıracağını vurguladı.

Fort Worth’un dışındaki Keller bölgesinde yaşayan Adam Ingle, yerel basına "Kafasının çekiç şeklinde olduğunu fark ettim, gerçekten ahir zaman gibi. Solucanlar bile tuhaf" dedi.

Austin’de yaşayan Chris Girard, "Ön verandamda üç tane buldum. Dokunulduğunda zehirli ve hem insanlar hem de evcil hayvanlar için tehlikeli. Tuzla öldürdüm, anında buruştular" ifadelerini kullandı.