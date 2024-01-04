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    518 milyon yıllık etçil solucan fosili keşfedildi

    Araştırmacılar, yaklaşık 518 milyon yıllık etobur solucan fosili bulduklarını açıkladı. Etçil solucan, "Timorebestia" olarak adlandırıldı. Solucanın en yakın akrabasının 1 santimetreden daha küçük olduğu vurgulandı.

    518 milyon yıllık etçil solucan fosili keşfedildi
    Teknoloji Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Bristol Üniversitesi araştırmacıları, "Timorebestia" ya da "terör yaratığı" olarak adlandırılan solucanın, suda yaşayan ilk etobur canlılardan olduğunu düşünüyor. North Greenland bölgesinde bulunan yaklaşık 518 milyon yıllık solucan fosilleri, Timorebestia'nın, 30 santimetre uzunluğunda olduğunu, yüzgeçleri, büyük bir çenesi ve uzun antenleri bulunduğunu ortaya koydu. Araştırmacılar, solucanın en yakın akrabası olan "Chaetognath"ların 1 santimetreden kısa olduğunun altı çizildi.

    Timorebestia'nın yaşadığı dönemde besin zincirinin tepesine çok yakın olduğunu belirten araştırmacılar, söz konusu solucanın ok solucanlarının evrimsel sürecine ışık tutabileceğini aktardı.

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    Araştırmacı Jakob Vinther, daha önce Kambriyen dönemin baskın yırtıcılarının ilkel eklembacaklılar olduğunun düşünüldüğünü ifade ederek, "Yeni bulunan solucan ile çubuk biçimli, planktonik deniz omurgasızlarının da avcı hayvan çeşitlerine sahip olduğunu gördük." değerlendirmesinde bulundu.

    Bir diğer araştırmacı Tae Yoon Park ise, "Günümüzde sadece ok solucanlarının karınlarında görülen sinir düğümünün Timorebestia ve Amiskwia'da da görülmesi, canlıların birbirleriyle ilişkisi olduğu hipotezine önem kazandırıyor." ifadesini kullandı.

    Araştırma Science Advances dergisinde yayımlandı.

    Düzenleyen:  - Teknoloji
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    SolucanBilim
    Haberler > Teknoloji > 518 milyon yıllık etçil solucan fosili keşfedildi
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