Kimse ne olduğunu anlayamadı! Silahlı çete İnsan Hakları Komisyonu’na saldırdı!

Kenya’da ortalık bir anda karıştı! Devlet şiddetine karşı düzenlenen İnsan Hakları Komisyonu toplantısına silahlı bir çete baskın düzenleyerek büyük paniğe yol açtı.

Kenya'nın başkenti Nairobi'de, silahlı bir çete Kenya İnsan Hakları Komisyonu'nun genel merkezine düzenlediği saldırıyla basın toplantısını sabote etti. Toplantı, devlet şiddetine son verilmesi çağrısıyla planlanmıştı.

"BASIN TOPLANTISINA BASKIN"

AFP muhabirinin aktardığına göre, olay Pazar günü gerçekleşti. Komisyon binasında, her yıl 1990'lardaki demokrasi yanlısı protestoların anıldığı "Saba Saba Günü" öncesinde devlet şiddetine son verilmesi için bir basın toplantısı düzenlenmek isteniyordu.

Bir görgü tanığı "Kapı kilitliydi ama kendilerini zorla içeri soktular. 'Burada protesto planlıyorsunuz' diyerek içeridekilere saldırdılar ve soydular" dedi.

"20 KİŞİLİK SİLAHLI GRUP SALDIRDI"

Yaklaşık 20 kişiden oluşan ve bazıları sopalarla silahlanan çete, toplantı başlamadan önce içeri girerek birçok kişinin kaçmasına neden oldu.

Kenya Kadın Kolektifi, toplantıyı "sokağa çıkanların keyfi tutuklanmasına, zorla kaybedilmesine ve yargısız infazına son verilmesi" çağrısıyla düzenlemeye yardım ettiklerini belirtti. Grup sosyal medya hesabından "Silahlı serseriler Kenya İnsan Hakları Komisyonu ofislerine saldırdı" paylaşımını yaptı.

"PROTESTOCULARA YÖNELİK SALDIRILAR ARTIYOR"

Kenya'da son haftalarda protestoculara yönelik benzer saldırılar arttı. Silahlı "kiralık çetelerin" göstericileri hedef almak için kullanıldığı biliniyor.

17 Haziran'da polis şiddetine karşı yürüyüş yapan protestoculara motosikletli, sopalı ve kırbaçlı yüzlerce kişinin saldırdığı bildirildi. AFP muhabirleri bu kişilerin polis korumasında hareket ettiğini ve bazılarının yerel yöneticilerden ödeme aldığını aktardı.

"ÖLÜMLER VE YAĞMALAR"

25 Haziran'da düzenlenen başka bir protesto ise şiddete dönüşerek en az 19 kişinin ölümüne neden oldu. Olaylarda binlerce işyeri yağmalandı ve hasar gördü.

Ekonomik kriz ve yolsuzluk nedeniyle Başkan William Ruto'ya yönelik halk öfkesinin büyüdüğü ve 2024 Haziran'ından bu yana polisin sert müdahalelerinin protestoları daha da körüklediği aktarıldı.