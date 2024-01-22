Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nde 7,0 büyüklüğünde deprem

22 Ocak 2024 21:31 - Güncelleme Tarihi: 22 Ocak 2024 23:48

Kırgızistan'da 7 şiddetinde bir deprem meydana geldiği bildirilmiş, depremin merkez üssü bazı kaynaklara göre Kızıl-Su bazı kaynaklara göre de Kırgızistan- Sincan sınır bölgesi olarak açıklanmıştı.

7'LİK DEPREM SİNCAN UYGUR ÖZERK BÖLGESİNDE YAŞANDI

Ancak USGS depremin merkez üssünü güncelledi. Kurumun internet sitesinden verilen bilgiye göre, TSİ 21.09’da Çin’in Sincan Uygur Özerk Bölgesi’ndeki Aykol kasabası merkezli 7,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin, yerin 13 kilometre derinliğinde olduğu bilgisi verilirken, yaklaşık yarım saat sonra bölgede 5,1, 5,5 ve 5,0 büyüklüğünde artçı sarsıntılar gerçekleşti.

DEPREMİN MERKEZ ÜSSÜ DEĞİŞTİ

İlk açıklamasında Kırgızistan'da merkez üssü Kızıl-Su olan 7,0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildiren USGS de daha sonra depremin merkez üssünü Çin’in Aykol kasabası olarak güncelledi.

BÖLGE ÜLKELERDE DE HİSSEDİLDİ

Deprem başta Kırgızistan, Kazakistan ve Özbekistan olmak üzere bölge ülkelerinde de hissedildi.

Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te şiddetli sarsıntıdan ötürü halk paniğe kapılarak evlerini terk etti ve sokaklara çıktı.

KIRGIZİSTAN'DAN İLK AÇIKLAMA GELDİ: CAN KAYBI YOK

Kırgızistan Acil Durumlar Bakanı Boobek Ajikeyev, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yerel saatle 00.09’da meydana gelen deprem sonucunda ülke genelinde hasar ve can kaybının olmadığını aktardı.

Kazakistan Acil Durumlar Bakanlığı da depremin, Almatı’da 4 büyüklüğünde hissedildiğini açıkladı.

Sosyal medyada, depremin hissedildiği ülkelerde insanların sokağa çıktığı görüntüler dikkati çekti