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    Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nde 7,0 büyüklüğünde deprem

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Kırgızistan'nın Kızıl-Su ilçesinde 7 şiddetinde büyük bir deprem meydana geldiği bildirilmişti. Ancak ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), son verilere göre depremin merkez üssünün değiştiğini bildirerek, sarsıntının Çin’in Sincan Uygur Özerk Bölgesi’ndeki Aykol kasabasında yaşandığını açıkladı. USGS 7'lik depremin ardından bölgede 5,1, 5,5 ve 5,0 büyüklüğünde artçı sarsıntılar da gerçekleştiğini paylaştı. Öte yandan Çin'den konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.

    Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Kırgızistan'da 7 şiddetinde bir deprem meydana geldiği bildirilmiş, depremin merkez üssü bazı kaynaklara göre Kızıl-Su bazı kaynaklara göre de Kırgızistan- Sincan sınır bölgesi olarak açıklanmıştı.

    7'LİK DEPREM SİNCAN UYGUR ÖZERK BÖLGESİNDE YAŞANDI

    Ancak USGS depremin merkez üssünü güncelledi. Kurumun internet sitesinden verilen bilgiye göre, TSİ 21.09’da Çin’in Sincan Uygur Özerk Bölgesi’ndeki Aykol kasabası merkezli 7,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

    Depremin, yerin 13 kilometre derinliğinde olduğu bilgisi verilirken, yaklaşık yarım saat sonra bölgede 5,1, 5,5 ve 5,0 büyüklüğünde artçı sarsıntılar gerçekleşti.

    DEPREMİN MERKEZ ÜSSÜ DEĞİŞTİ

    İlk açıklamasında Kırgızistan'da merkez üssü Kızıl-Su olan 7,0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildiren USGS de daha sonra depremin merkez üssünü Çin’in Aykol kasabası olarak güncelledi.

    BÖLGE ÜLKELERDE DE HİSSEDİLDİ

    Deprem başta Kırgızistan, Kazakistan ve Özbekistan olmak üzere bölge ülkelerinde de hissedildi.

    Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te şiddetli sarsıntıdan ötürü halk paniğe kapılarak evlerini terk etti ve sokaklara çıktı.

    KIRGIZİSTAN'DAN İLK AÇIKLAMA GELDİ: CAN KAYBI YOK

    Kırgızistan Acil Durumlar Bakanı Boobek Ajikeyev, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yerel saatle 00.09’da meydana gelen deprem sonucunda ülke genelinde hasar ve can kaybının olmadığını aktardı.

    Kazakistan Acil Durumlar Bakanlığı da depremin, Almatı’da 4 büyüklüğünde hissedildiğini açıkladı.

    Sosyal medyada, depremin hissedildiği ülkelerde insanların sokağa çıktığı görüntüler dikkati çekti

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    KırgızistanDeprem
    Haberler > Dünya > Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nde 7,0 büyüklüğünde deprem
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