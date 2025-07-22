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Kırmızı bültenle aranıyordu! Moldova’nın eski lideri Plahotniuk’a Yunanistan’da yaka paça gözaltına alındı

Kaynak: Dış Haberler
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Kırmızı bültenle aranıyordu! Moldova’nın eski lideri Plahotniuk’a Yunanistan’da yaka paça gözaltına alındı
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Yolsuzluk, suç örgütü bağlantıları ve kara para aklama suçlamalarıyla uzun süredir aranan Moldova Demokratik Partisi'nin eski lideri Vladimir Plahotniuk, Yunanistan'da gözaltına alındı. Bir zamanlar Moldova Cumhurbaşkanlığı için en güçlü adaylardan biri olan Plahotniuk’un iade süreci merakla bekleniyor.

Yunanistan’da Moldova Demokratik Partisi’nin eski lideri Vladimir Plahotniuk’un gözaltına alındığı bildirildi. Moldova merkezli Noi.md haber sitesi, bilgi kaynağı olarak Moldova Polis Genel Müfettişliği’ni gösterdi.

Plahotniuk, Moldova’da hakkındaki yolsuzluk ve organize suç iddiaları nedeniyle uzun süredir aranıyordu. Temmuz ayında Moldova Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Maya Sandu’nun, Plahotniuk’un Moldova vatandaşlığından çıkarılacağını duyurduğu hatırlatıldı.

Kırmızı bültenle aranıyordu! Moldova’nın eski lideri Plahotniuk’a Yunanistan’da yaka paça gözaltına alındı - 1. Resim

AB YAPTIRIM LİSTESİNDE

Vladimir Plahotniuk, daha önce Avrupa Birliği Konseyi tarafından yaptırım listesine alınmıştı. AB, Plahotniuk’u "hukukun üstünlüğünü baltalamak" ve "Moldova'daki demokratik kurumların işleyişini zayıflatmak"la suçluyor.

Plahotniuk’un, ilerleyen günlerde Moldova’ya iade edilip edilmeyeceği ise henüz netlik kazanmadı.

Kaynak: Dış Haberler

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