Kırmızı bültenle aranıyordu! Moldova’nın eski lideri Plahotniuk’a Yunanistan’da yaka paça gözaltına alındı

Kaynak: Dış Haberler 22 Temmuz 2025 11:43 - Güncelleme: 22 Temmuz 2025 11:49 - Güncelleme:

Yolsuzluk, suç örgütü bağlantıları ve kara para aklama suçlamalarıyla uzun süredir aranan Moldova Demokratik Partisi'nin eski lideri Vladimir Plahotniuk, Yunanistan'da gözaltına alındı. Bir zamanlar Moldova Cumhurbaşkanlığı için en güçlü adaylardan biri olan Plahotniuk’un iade süreci merakla bekleniyor.

Yunanistan’da Moldova Demokratik Partisi’nin eski lideri Vladimir Plahotniuk’un gözaltına alındığı bildirildi. Moldova merkezli Noi.md haber sitesi, bilgi kaynağı olarak Moldova Polis Genel Müfettişliği’ni gösterdi. İlgili Haber 10 kiloya yakın altın! Sınırda alarm verildi, Moldovalı kaçakçıya polis sürprizi Plahotniuk, Moldova’da hakkındaki yolsuzluk ve organize suç iddiaları nedeniyle uzun süredir aranıyordu. Temmuz ayında Moldova Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Maya Sandu’nun, Plahotniuk’un Moldova vatandaşlığından çıkarılacağını duyurduğu hatırlatıldı. AB YAPTIRIM LİSTESİNDE Vladimir Plahotniuk, daha önce Avrupa Birliği Konseyi tarafından yaptırım listesine alınmıştı. AB, Plahotniuk’u "hukukun üstünlüğünü baltalamak" ve "Moldova'daki demokratik kurumların işleyişini zayıflatmak"la suçluyor. Plahotniuk’un, ilerleyen günlerde Moldova’ya iade edilip edilmeyeceği ise henüz netlik kazanmadı.

Kaynak: Dış HaberlerEditör: Muzeyyen Bıyık