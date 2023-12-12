'Ben bir Siyonist'im' diyen Biden'dan İsrail savunması: Dikkatli olmalıyız

İsrail ile Hamas arasındaki savaş 67.gününde tüm hızıyla sürüyor. İşgalci ordunun katliamlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 18 bini aştı. ABD, İsrail'in katliamlarının arkasında durmaya devam ederken, İşgalci ordu envanterinde fosfor bombası olduğunu itiraf etti. Kızıldeniz'de ise Husilerin tehdidi sürüyor. İşte dakika dakika İsrail-Hamas savaşındaki gelişmeler..

ABD Başkanı Biden, ABD'nin İsrail Hamas'tan kurtulana kadar İsrail'e askeri yardım sağlamaya devam edeceğini duyurdu. Kendisinin bir Siyonist olduğunu belirten Biden 'İsrail olmasaydı, dünyada güvende olan bir Yahudi olmazdı' dedi.

Biden 'Yahudi cemaatine karşı hissettiğim sıcaklık ve bağ tartışılmaz. Birkaç yıl önce Siyonist olmak için Yahudi olmanıza gerek olmadığını, benim de Siyonist olduğumu söylediğimde sıkıntı ve eleştirilerle karşılaştım' ifadelerini kullandı.

Kamuoyu desteğine dikkat çeken Biden 'Dikkatli olmalıyız, dikkatli olmaları gerekiyor. Bütün dünya kamuoyunun fikri bir gecede değişebilir, buna izin veremeyiz' dedi.

HUSİLER, NORVEÇ GEMİSİNİ HEDEF ALDI

ABD'li savunma yetkilileri Husilerin kontrolündeki Yemen'den, karadan fırlatılan bir seyir füzesinin Norveç ticari tanker gemisi STRINDA'ya çarparak yangına ve hasara yol açtığını ancak can kaybı yaşanmadığını açıkladı.

ABD konuyla ilgili, "11 Aralık günü saat 16.00 civarında, motorlu tanker STRINDA, Bab-el-Mandeb'den geçerken Yemen'in Husi kontrolündeki bir bölgesinden fırlatılan Gemi Karşıtı Seyir Füzesi (ASCM) olduğu değerlendirilen bir füze tarafından saldırıya uğradı. STRINDA, gemide yangına neden olan hasarın olduğunu bildirdi ancak şu anda herhangi bir can kaybı yok. Saldırı sırasında yakınlarda ABD gemisi yoktu ancak USS MASON, STRINDA'nın yardım çağrısına yanıt verdi ve şu anda yardım sağlıyor." açıklamasını yaptı.

İSRAİL'DEN FOSFOR BOMBASI İTİRAFI

İsrail beyaz fosfor içeren bombalara sahip olduğunu itiraf etti. İsrail ordusu, envanterinde beyaz fosfor içeren duman bombaları bulunduğunu açıkladı.

İşte dakika dakika İsrail-Hamas savaşındaki gelişmeler

09:48 İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyindeki çatışmalarda bir subayının öldüğünü duyurdu.

07:42 İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin Mülteci Kampı'na baskın gerçekleştirdi. Görgü tanıklarının verdiği bilgilere göre, İsrail güçlerine, baskında buldozerler eşlik etti. İsrail kuvvetleri, Cenin kentine çeşitli yönlerden baskın düzenlerken, çok sayıda yüksek binanın çatısına keskin nişancılar konuşlandırıldı.

06:46 İsrail savaş uçaklarının, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde düzenlediği hava saldırısında, 6'sı çocuk, 12 kişi hayatını kaybetti.

05:20 Gazze Şeridi'nin kuzeydeki Cibaliya Mülteci Kampı ile Gazze kentinin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi'nde, son bir haftadır Filistinli direniş güçleri ile İsrail ordusu arasında çatışmaların şiddetlendiği belirtildi.

04:10 ABD'nin, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nde, Gazze'de acilen insani ateşkes talep edilen karar tasarısını veto etmesi, ABD'nin BM Daimi Temsilciliği önünde protesto edildi.