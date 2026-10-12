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KKTC'de bir bebeğin öldüğü skandal! 'Alkollü mama' davası ertelendi

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KKTC'de bir bebeğin öldüğü skandal! 'Alkollü mama' davası ertelendi
Başlık ResmiKKTC'de bir bebeğin öldüğü skandal! 'Alkollü mama' davası ertelendi

KKTC’de 2024 yılında bir bebeğin hayatını kaybettiği, 6 bebeğin ise hastalandığı ‘alkollü mama skandalı’na ilişkin iki ayrı davada 5 hemşirenin duruşması 3 Aralık 2026’ya ertelendi. Hemşirelerin avukatları, müvekkillerinin suçlamaları kabul etmediğini bildirdi.

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC), 26 Ekim 2024 tarihinde Lefkoşa Acil Durum Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Servisi’nde yaşanan ve kamuoyunda "alkollü mama skandalı" olarak bilinen olayla ilgili yargılanan 5 hemşire yeniden mahkemeye çıkarıldı.

5 HEMŞİRENİN DURUŞMASI ERTELENDİ

Lefkoşa’da görülen ilk davada hemşireler Ç.S., K.Y., G.K.A., A.D. ve M.A., "ihmalkâr eylemde bulunmak" suçlamasıyla hakim karşısına çıktı. Mahkeme, duruşmanın 3 Aralık 2026 tarihine ertelenmesine karar verdi. Aynı olayla bağlantılı ikinci davada ise hemşireler A.D. ve M.A. hakkında "mesleki etiğe ve mesleğin haysiyeti ve onuruna ciddi biçimde aykırı eylem" suçlaması ele alındı. Bu duruşma da 3 Aralık 2026 tarihine ertelendi. Her iki davada savunma avukatları, müvekkillerinin yöneltilen suçlamaları kabul etmeyeceklerini mahkemeye bildirdi.

KKTC'de bir bebeğin öldüğü skandal! 'Alkollü mama' davası ertelendi
Başlık ResmiKKTC'de bir bebeğin öldüğü skandal! 'Alkollü mama' davası ertelendi

MAMALARA SU YERİNE ETİ ALKOL KARIŞTIRILMIŞTI

KKTC’nin başkenti Lefkoşa’da bulunan Acil Durum Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Servisi’nde 26 Ekim 2024 tarihinde 7 bebeğe hazırlanan mamalara su yerine etil alkol karıştığı ortaya çıkmıştı.

O dönem basına yansıyan bilgilere göre, 25 Ekim gecesi görev yapan bir hemşirenin, sonraki vardiyada kullanılmak üzere su ısıtıcısına yanlışlıkla tıbbi alkol koyduğu ileri sürülmüştü. Gece yarısı hazırlanan mamalar 7 bebeğe verilmiş, bebeklerde kusma, öksürük ve karın şişliği gibi belirtiler görülmesine rağmen saat 03.00 sıralarında aynı mamayla ikinci kez besleme yapıldığı iddia edilmişti. Sabah saatlerinde su ısıtıcısındaki sıvının alkol olduğunun fark edildiği belirtilmişti.

KKTC'de bir bebeğin öldüğü skandal! 'Alkollü mama' davası ertelendi
Başlık ResmiKKTC'de bir bebeğin öldüğü skandal! 'Alkollü mama' davası ertelendi

BİR BEBEK HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Olayda henüz 20 günlük olan Mihrimah Toymuradov 26 Ekim günü hayatını kaybetmiş, diğer 6 bebek ise yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı. Olayın ortaya çıkmasının ardından aileler hastane önünde toplanarak tepki göstermiş, KKTC Sağlık Bakanlığı ile polis tarafından soruşturma başlatılmıştı.

BEŞ HEMŞİRE GÖZALTINA ALINMIŞTI

Soruşturma kapsamında 5 hemşire 28 Ekim 2024 tarihinde Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılmış, mahkeme zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasına karar vermişti. Polis, ilk duruşmada etil alkolün 5 litrelik bir su şişesinde bulunduğunu, şişenin üzerinde etiket olduğunu ve hastanenin güvenlik kamerası kayıtlarının incelendiğini açıklamıştı.

Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında 5 hemşire tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. Olayın üzerinden yaklaşık 2 yıl geçmesine rağmen yargı süreci devam ediyor.

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Editör : ZEYNEP ERDİVANLI | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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