Girne'deki gemi faciasında bir kişinin daha cesedine ulaşıldı! Ölü sayısı 23'e yükseldi
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne açıklarında batan Filo Jet isimli gemiden bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Böylece olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 23'e yükselirken, kayıp sayısı 5'e düştü.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne açıklarında 30 Ağustos'ta batan yolcu gemisindeki kayıpları arama çalışmalarında bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığı belirtildi.
KKTC Başbakanlığından paylaşılan açıklamada, Girne açıklarında yolcu gemisinin batmasının sonrasında sürdürülen arama çalışmaları kapsamında bugün bir cesede daha ulaşıldığı kaydedildi.
CAN KAYBI SAYISI 23'E YÜKSELDİ
Açıklamada, bulunan naaşın kimliğinin belirlenmesine yönelik gerekli inceleme ve kimliklendirme çalışmalarının başlatıldığı duyuruldu.
Son gelişmeyle beraber, olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 23'e çıkarken, kayıp olarak aranan kişi sayısı ise 5'e düştü.
KKTC'deki Girne Limanı ile Mersin'deki Taşucu Limanı arasında sefer yapan "Filo Jet" adlı yüksek hızlı yolcu gemisi, 30 Ağustos Pazar günü öğle saatlerinde Girne'den hareket ettikten kısa süre sonra ön bölümünden su almaya başlamış, Girne Limanı'na dönmeye çalıştığı esnada batmıştı.