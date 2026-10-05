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Girne'deki feribot faciasında can kaybı 21'e yükseldi: 7 kişi aranıyor

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Girne'deki feribot faciasında can kaybı 21'e yükseldi: 7 kişi aranıyor
Başlık ResmiGirnedeki feribot faciasında can kaybı 21e yükseldi: 7 kişi aranıyor

Girne açıklarında batan yolcu gemisinde yürütülen arama çalışmalarında 1 kişinin daha naaşına ulaşıldı. Yaşanan son gelişmeyle birlikte faciada ulaşılan naaş sayısı 21'e yükselirken, kayıp kişi sayısı 7'ye düştü.

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne Limanı açıklarında 30 Ağustos'ta batan yolcu gemisinde arama çalışmaları kesintisiz sürüyor. KKTC Başbakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bugün gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda bir naaşa daha ulaşıldığı bildirildi.

KİMLİK TESPİTİ İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Naaşın kimliğinin belirlenmesi için gerekli inceleme ve tespit çalışmalarının başlatıldığı bildirildi.
Açıklamada, facianın ilk anından itibaren tüm kayıplara ulaşılması amacıyla devletin tüm imkanlarının seferber edildiği ve çalışmaların kesintisiz sürdürüldüğü vurgulandı. Son gelişmeyle birlikte faciada ulaşılan naaş sayısı 21'e yükselirken, kayıp kişi sayısı 7'ye düştü.

NE OLMUŞTU?

Girne Limanı ile Mersin'in Taşucu Limanı arasında sefer yapan Filo Jet, 30 Ağustos'ta Girne'den hareket ettikten kısa süre sonra ön bölümünden su almaya başlamıştı. Girne Limanı'na geri dönmeye çalıştığı sırada alabora olan gemiden 239 kişi kurtarılmıştı. Arama kurtarma çalışmaları kapsamında geminin enkazına Girne açıklarında 554 metre derinlikte ulaşılmıştı. Faciada 18 kişi hayatını kaybederken, 10 kişiyi arama çalışmaları sürüyordu.

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Editör : ZEYNEP ERDİVANLI | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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