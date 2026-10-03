Girne açıklarında batan feribotun ardından arama çalışmaları sürüyor. Can kaybı bugün 19'a yükselirken 9 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

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KKTC Başbakanlığı, geçtiğimiz haftalarda Girne açıklarına batan feribota yönelik çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Başbakanlık tarafından yapılan açıklamada, bulunan naaşın kimliğinin tespit edilebilmesi amacıyla gerekli DNA çalışmalarının başlatıldığı bildirildi.

Bulunan naaşla faciada can kaybı 19'a yükselirken 9 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Girne'deki feribot faciasında can kaybı 19'a yükseldi! 9 kişi aranıyor

ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Açıklamada, devletin yaşanan felaketin ilk gününden itibaren tüm kayıplara ulaşabilmek amacıyla bütün imkanlarını devreye soktuğu ve arama çalışmalarına bugüne kadar ara verilmeden devam edildiği belirtildi.

Tüm kayıplara ulaşmak amacıyla devlet olarak tüm imkanların seferber edilmeye devam edileceği ifade edilen açıklamada, kazada yaşamını yitirenlere Allah’tan rahmet, kayıp ailelerine ise metanet ve sabır dilendi.

NE OLMUŞTU?

KKTC'deki Girne Limanı ile Mersin'deki Taşucu Limanı arasında sefer yapan "Filo Jet" isimli yüksek hızlı yolcu gemisi, 30 Ağustos Pazar günü öğle saatlerinde Girne'den hareket ettikten kısa süre sonra ön kısmından su almaya başlamış, Girne Limanı'na dönmeye çalıştığı sırada batmıştı.

Toplam 267 yolcu ve mürettebatın bulunduğu geminin batmasının ardından 239 kişi kurtarılmıştı. Girne açıklarında 554 metre derinlikte enkazı bulunan gemideki 15 yolcu hayatını kaybetti, kayıp 13 kişinin bulunması için de çalışmalar devam ediyor.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : GÖZDE NUR BAYAR Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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