Kıbrıs’taki gemi faciasına ilişkin soruşturmada kahreden bir ihmal ortaya çıktı. Mahkemede ifade veren polis gemide su geçirmez bölmeler bulunduğunu bu bölmelerinin kapılarının açık bırakıldığını açıkladı. Polis kapıların kapalı tutulması gerektiğini ifade ederken, bu ifade can kaybının daha az olabilecekken ihmal nedeniyle arttığını gündeme taşıdı.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Girne açıklarında 30 Ağustos'ta batan yolcu gemisiyle ilgili soruşturma sürerken, 9 şüpheli Girne Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

GÖZALTI SÜRESİ 7 GÜN UZATILDI

Hakkında "Tedbirsizlik ve ihmalkarlık sonucu ölüme sebebiyet verme" suçlaması bulunan 9 şüphelinin gözaltı süresi 7 gün daha uzatılırken, soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı. Filo Jet faciasına ilişkin yürütülen soruşturmada mahkemede konuşan Tahkikat Polisi’nin ifadesi korkunç bir ihmalin yaşandığını gün yüzüne çıkardı.

Girne'deki gemi faciasında korkunç ihmal! Meğer can kaybındaki artış önlenebilirmiş... Su geçirmez bölmelerin kapılarını açık bırakmışlar

KORKUNÇ İHMALİ POLİS ANLATTI

Gemide su geçirmez bölmeler bulunduğunu belirten polis, bu bölmelerdeki kapıların kapalı tutulması gerektiğini, ancak gemide bazı kapıların açık olduğunu anlattı. Polis, söz konusu kapıların kapalı olması halinde geminin bu kadar su almayacağını ve suyun gemi içerisindeki yayılımının sınırlandırılabileceğini ifade etti.

Girne'deki gemi faciasında korkunç ihmal! Meğer can kaybındaki artış önlenebilirmiş... Su geçirmez bölmelerin kapılarını açık bırakmışlar

ÇAĞRIDAN 2 SAAT 30 DAKİKA SONRA BATTI

Filo Jet’ten saat 12:20’de uluslararası acil yardım çağrısı olan Mayday çağrısı yapıldığına dikkat çeken polis, geminin saat 14: 50’de battığını söyledi. Polis, Mayday çağrısıyla geminin batışı arasında geçen 2 saat 30 dakikalık süreçte gerçekleştirilen arama-kurtarma çalışmaları, gemiye müdahale ve kurtarma ekiplerinin faaliyetleri de soruşturma kapsamında değerlendirildiğini belirtti.

Girne'deki gemi faciasında korkunç ihmal! Meğer can kaybındaki artış önlenebilirmiş... Su geçirmez bölmelerin kapılarını açık bırakmışlar

2 ÇOCUK İDDİASI DA MAHKEME

Öte yandan arama-kurtarma çalışmaları devam ederken Süleyman Erdoğan isimli kişinin gemiden iki çocuk çıkardığı yönündeki iddiada mahkemeye taşındı.

Söz konusu iddianın soruşturma kapsamında araştırıldığını aktaran polis, arama-kurtarma faaliyetlerinin hangi aşamada, kimler tarafından ve nasıl bir koordinasyonla yürütüldüğüne ilişkin ayrıntıların da dosyaya gireceğini ifade etti.

HASAR TAMİR EDİLDİ Mİ?

Geminin sol ön bodoslama kısmındaki hasarın daha önce tamir edildiği ve geminin su almasına neden olan hasarın bu bölgeden kaynaklanmış olabileceği yönünde değerlendirmeler de ifadelerde yer aldı.

Girne'deki gemi faciasında korkunç ihmal! Meğer can kaybındaki artış önlenebilirmiş... Su geçirmez bölmelerin kapılarını açık bırakmışlar

7 KOMPARTIMAN VAR

Mahkemedeki ifadelerde gemide 7 kompartıman bulunduğu, her bölümde sintine pompalarının yer aldığı, pompaların manuel olarak çalıştırıldığı ve suyun belirli bir seviyeye ulaşması halinde alarm sisteminin devreye girdiği ifade edildi.

Girne'deki gemi faciasında korkunç ihmal! Meğer can kaybındaki artış önlenebilirmiş... Su geçirmez bölmelerin kapılarını açık bırakmışlar

TAMİRATLAR İNCELENİYOR

Mahkemede, söz konusu tamiratın tersanede ve uzman kişiler tarafından yapılması gerektiği belirtildi. Polis, buna karşılık tamiratın limanda gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği, yapılan işlemin teknik açıdan yeterli olup olmadığı ve müdahalenin kimlerin bilgisi dahilinde yapıldığının araştırıldığını ifade etti. Filo Jet’in mevcut hasarı ve daha önce gerçekleştirilen tamiratlar nedeniyle de tahkikat yürütüldüğü mahkemeye aktarıldı.

Mahkemede, Filo Jet faciasına ilişkin tahkikatın 33 gündür devam ettiği belirtildi. Soruşturma kapsamında çok sayıda kişinin ifadesine başvurulurken, teknik incelemelerin ve bilirkişi çalışmalarının sürdüğü kaydedildi. Geminin batış nedenleri ve kazaya ilişkin teknik bulguların değerlendirileceği kaza raporunun bilirkişi tarafından hazırlanacağı bildirildi.

EN KRİTİK DELİ KARA KUTU

Soruşturmanın önemli teknik delilleri arasında geminin kara kutusu olarak bilinen VDR cihazı da bulunuyor. Mahkemede, VDR cihazının soruşturma açısından önemli olduğu ve mutlaka incelenmesi gerektiği belirtildi. Olayla ilgili ses ve görüntü kayıtlarının analiz edilmek üzere alındığı, DNA örneklerinin toplandığı ve çeşitli teknik incelemelerin devam ettiği kaydedildi.

TÜRKİYE’YE EKİP GÖNDERİLECEK

Mahkemede, soruşturma kapsamında Türkiye Cumhuriyeti polisi ve savcılığıyla koordinasyon içerisinde bir ekip oluşturulacağı açıklandı. Oluşturulacak ekibin Türkiye’ye giderek facia ile ilgili araştırmalar gerçekleştireceği belirtildi.

KAPTAN ŞİKAYETİ YETKİLİLERE BİLDİRMEDİ Mİ?

Soruşturma kapsamında mürettebatın ifadeleri de mahkemede ele alındı. Sertan Erol, Kadir Kuliyev, Vale Hummolov ve Raşat İbrahimov’un mürettebat olarak soruşturma dosyasında yer aldığı, Raşat İbrahimov’un ise ifade vermediği mahkemeye aktarıldı. Kaptan Mustafa Öz’ün gemiyi tamir eden mürettebatı bildiği ancak kendisine ulaşan şikayeti yetkililere bildirmediği yönündeki ifade de dosyada yer aldı. İkinci kaptan Merve Nur Seraslan’ın ise gemideki tamirattan haberdar olduğu ve şirket yetkilisine aktardığı belirtildi. Ayrıca gemiye ilişkin bazı görüntülerin soruşturma açısından önem taşıdığı ve bu görüntülerin incelenmesinin gerektiği mahkemeye aktarıldı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala