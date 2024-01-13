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Kolombiya'da araçlar toprak altında kaldı, çok sayıda ölü ve yaralı var
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Düzenleyen: Ümit Karadağ
Kolombiya’da toprak kayması sonucu 18 kişi hayatını kaybetti, 35 kişi yaralandı. Yol geçici olarak trafiğe kapatılırken, bölgedeki arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Kolombiya'nın Choco bölgesinde, Quibdo ve Medellin şehirlerini birbirine bağlayan otoyolda yoğun yağışın arından toprak kayması meydana geldi.
Çok sayıda kişi toprak altında kaldı. Faciada 18 kişinin hayatını kaybettiği, 35 kişinin de yaralandığı açıklandı.
Choco Valiliğinden yapılan açıklamada, farklı noktalarda toprak kayması sonucu hasar meydana geldiği, yolun geçici olarak trafiğe kapatıldığı duyuruldu.
Bölgedeki arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.
Düzenleyen: Ümit Karadağ - Dünya
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı