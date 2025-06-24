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Kolombiya'da feci olay: Kayan toprağın altında kalarak can verdiler

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Kolombiya&#039;da feci olay: Kayan toprağın altında kalarak can verdiler
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Kolombiya'nın Medellin kentinde şiddetli yağışların yol açtığı toprak kaymasında 8 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Kolombiya'nın Medellin kentine bağlı Bello ve Altos de Oriente bölgelerinde, sağanak yağışların ardından meydana gelen heyelanda dev bir toprak kütlesi birkaç evin üzerine düştü.

8 KİŞİ ÖLDÜ

Toprak kayması sonucu 8 kişi hayatını kaybederken, yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı. Bölgede çok sayıda arama kurtarma ve itfaiye ekibi görevlendirildi. Olası risklere karşı 10 ev tedbir amaçlı tahliye edildi.

Medellin Belediye Başkanı Federico Gutierrez, olayın ilk anından itibaren tüm acil durum protokollerinin devreye alındığını ve ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırıldığını açıkladı.

Kolombiya genelinde mart ayından bu yana etkili olan yoğun yağışlar, birçok bölgede can ve mal kaybına yol açtı.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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