Komşuda su krizi patladı! AB, Yunanistan’ı mahkemeye verdi: İki yıl süreniz var

Avrupa Birliği, su krizine karşı gerekli adımları atmadığı gerekçesiyle Yunanistan’a hukuki kılıcı çekti. Taşkın yönetim planlarını tamamlamayan Atina yönetimi, Avrupa Adalet Divanı’na sevk edildi.

Avrupa Komisyonu, su stratejisi eksikliği nedeniyle Yunanistan’ı Avrupa Adalet Divanı’na sevk etti. Su Çerçeve Direktifi ve Sel Direktifi kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmeyen Yunanistan’a karşı dava süreci başlatıldı.

"SU YÖNETİMİ PLANLARI EKSİK"

Komisyon, Yunanistan’ın nehir havzası yönetim planlarını ve taşkın riski yönetim planlarını zamanında tamamlamadığı gerekçesiyle dava açıldığını bildirdi.

MAHKEMEDE İKİNCİ DAVA YOLDA

Yunanistan hakkında, ayrıca kentsel atık su arıtma gerekliliklerini karşılamadığı gerekçesiyle beklemekte olan başka bir dava daha bulunuyor. Avrupa Adalet Divanı’nın bu konuda da karar vermesi bekleniyor.

KOMİSYONER UYARDI: YUNANİSTAN, İKİ YILA KALMADAN SU KITLIĞI YAŞAYABİLİR

Avrupa Çevre Komiseri Jessika Roswall, Kathimerini’ye yaptığı açıklamada, Yunanistan’ın mevcut hidrolojik koşullar altında iki yıl içinde ciddi bir su kıtlığı riskiyle karşı karşıya kalabileceğini belirtti. Roswall, ülkenin %10’luk su tüketimi azaltma hedefinin yetersiz olduğunu ifade etti.

AB ÜLKELERİNE YENİ SU HEDEFLERİ

Yeni su dayanıklılığı stratejisi kapsamında, AB ülkelerinin 2030’a kadar su tüketimini en az %10 oranında azaltması hedefleniyor. Fransa bu hedefe ulaşacağını bildirirken, İtalya ve İrlanda %10-15 aralığında azaltım planlıyor.

AVRUPA GENELİ SU KAÇAKLARI YÜKSEK

Roswall, su yönetiminde bütüncül bir yaklaşım gerektiğini vurgulayarak, Avrupa genelinde su şebekelerindeki kaçak oranının ortalama %30 olduğunu belirtti. Bulgaristan gibi bazı ülkelerde bu oranın %60’a ulaştığı bildirildi.

SU KULLANIMINDA DENGESİZLİKLER

AB genelinde yeniden kullanılan su oranı yalnızca %2.4 seviyesinde bulunurken, İspanya tarımsal sulamada %60, Kıbrıs ise %90 oranında yeniden kullanım sağlıyor. Güney Avrupa ülkelerinde havuz doldurma yasaklanırken, kuzeyde İsveç gibi ülkelerde hortumla sulama kısıtlamaları uygulanıyor.

SU ALTYAPISI İÇİN DEV YATIRIM GÜNDEMDE

Komisyon, Avrupa genelinde su altyapısının modernizasyonu için yılda 23 milyar avroluk yatırım yapılması gerektiğini açıkladı. Avrupa Yatırım Bankası, 2025-2027 döneminde 15 milyar avroluk bir kredi programı başlatarak toplamda 40 milyar avroluk yatırımın önünü açmayı hedefliyor.

YUNANİSTAN'DAN 9 PROJE

Yunanistan, 2015’ten bu yana Avrupa Yatırım Bankası finansmanıyla 9 farklı su projesi gerçekleştirdi. Şu anda Atina’nın su şirketi EYDAP için yeni bir altyapı yatırım programı değerlendirme aşamasında bulunuyor.

KAMU BİLİNCİ EKSİKLİĞİ VURGULANDI

Roswall, su krizine karşı yalnızca devletlerin değil vatandaşların da sürece dahil olması gerektiğini belirtti. Su dayanıklılığı stratejisinin, kamu bilinci oluşturmak adına bir diyalog zemini oluşturmasını umduklarını ifade etti.