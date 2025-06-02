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Yunanistan'da virüs alarmı! Son 15 yılda 300'e yakın kişi hayatını kaybetti

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Yunanistan&#039;da virüs alarmı! Son 15 yılda 300&#039;e yakın kişi hayatını kaybetti
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Batı Nil virüsünün her yıl özellikle yaz aylarında birçok ülkede görüldüğü, 2010'dan bu yana ise Yunanistan'da da neredeyse her yıl vakalara rastlandığı belirtildi. Son 15 yılda ülkede toplam 292 kişi, bu virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Yunanistan, Batı Nil virüsüne karşı alarma geçti.

Yunanistan'da virüs alarmı! Son 15 yılda 300'e yakın kişi hayatını kaybetti - 1. Resim

YUNANİSTAN'DA VİRÜS TEDİRGİNLİĞİ

EODY tarafından yapılan açıklamada, Batı Nil virüsünün her yıl özellikle yaz aylarında birçok ülkede görüldüğü, 2010'dan bu yana ise Yunanistan'da da neredeyse her yıl vakalara rastlandığı hatırlatıldı.

Açıklamada, geçmiş yıllardaki veriler doğrultusunda 2025 yazında da vakaların yeniden görülmesinin beklendiği belirtilerek, vatandaşların korunmasına yönelik öneriler paylaşıldı.

Yunanistan'da virüs alarmı! Son 15 yılda 300'e yakın kişi hayatını kaybetti - 2. Resim

Son 15 yılda ülkede toplam 2 bin 88 vaka tespit edilirken, bunların 1471’inde merkezi sinir sistemi belirtileri görüldü, 292 kişi ise hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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