Kongo'da korkunç sel faciası! En az 60 ölü

28 Aralık 2023 10:15 - Güncelleme Tarihi: 28 Aralık 2023 10:18

Orta Afrika'nın en kalabalık ülkesi olan Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde korkunç bir facia yaşandı. Şiddetli yağışların sonucunda gerçekleşen sel ve toprak kayması 60 kişinin hayatını kaybetmesine sebep olurken, evleri ve araçları da kendiyle birlikte götürdü.

Güney Kivu eyaletinde yer alan Bukavu ve Burinyi’de en az 40 kişi hayatını kaybederken, bölgede arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor. Bukavu yetkilisi Emmanuel Majivuno Kalimba yaptığı açıklamada, "Yağmur yağdığında, ana su yolu bazen atıklar nedeniyle tıkanıyor, bu yüzden bölge sular altında kalıyor ve evleri etkiliyor" dedi.

Kasai-Central eyaletinde ise dün meydana gelen toprak kaymasından çok sayıda ev etkilenirken, en az 20 kişi hayatını kaybetti.

SEL FELAKETİ KONGO'NUN KADERİ

Şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketleri, özellikle Kongo'nun ücra köşelerinde sıkça yaşanıyor. Mayıs ayında, Kongo'nun doğusundaki Güney Kivu eyaletinde, gece boyunca yağan şiddetli yağmurların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında 400'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Son sel felaketinde zarar gören yapılar arasında Kananga Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nün yanı sıra bir kilisenin de bulunduğunu belirtilirken, ulusal hükümetten acil önlem alınmasının talep edileceğini aktarıldı.