Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • - Güncelleme Tarihi:

    Kongo'da korkunç sel faciası! En az 60 ölü

    Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde meydana gelen sel ve toprak kayması felaketinde can pazarı yaşandı. En az 60 kişinin hayatını kaybettiği bildirilen facia sebebiyle, yerleşim yerlerinde hayat resmen durdu.

    Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Orta Afrika'nın en kalabalık ülkesi olan Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde korkunç bir facia yaşandı. Şiddetli yağışların sonucunda gerçekleşen sel ve toprak kayması 60 kişinin hayatını kaybetmesine sebep olurken, evleri ve araçları da kendiyle birlikte götürdü.

    Güney Kivu eyaletinde yer alan Bukavu ve Burinyi’de en az 40 kişi hayatını kaybederken, bölgede arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor. Bukavu yetkilisi Emmanuel Majivuno Kalimba yaptığı açıklamada, "Yağmur yağdığında, ana su yolu bazen atıklar nedeniyle tıkanıyor, bu yüzden bölge sular altında kalıyor ve evleri etkiliyor" dedi.

    Kasai-Central eyaletinde ise dün meydana gelen toprak kaymasından çok sayıda ev etkilenirken, en az 20 kişi hayatını kaybetti.

    SEL FELAKETİ KONGO'NUN KADERİ

    Şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketleri, özellikle Kongo'nun ücra köşelerinde sıkça yaşanıyor. Mayıs ayında, Kongo'nun doğusundaki Güney Kivu eyaletinde, gece boyunca yağan şiddetli yağmurların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında 400'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.

    Son sel felaketinde zarar gören yapılar arasında Kananga Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nün yanı sıra bir kilisenin de bulunduğunu belirtilirken, ulusal hükümetten acil önlem alınmasının talep edileceğini aktarıldı.

    Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde sel ve toprak kayması En az 60 ölü

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    Kongo Demokratik CumhuriyetiAfrikaSel
    Haberler > Dünya > Kongo'da korkunç sel faciası! En az 60 ölü
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    İsrail Nuseyrat Mülteci Kampı'na saldırdı! - Dünyaİsrail Nuseyrat Mülteci Kampı'na saldırdı!Organlarını çaldı, cenazeleri teslim etti! - DünyaOrganlarını çaldı, cenazeleri teslim etti!Yahudi işgalciler, Filistinli ailenin çadırına dronla kezzap döktüler - DünyaYahudi işgalciler, Filistinli ailenin çadırına dronla kezzap döktüler'Suçlu savaşa katılmayı reddediyorum' - Dünya'Suçlu savaşa katılmayı reddediyorum'Yunanistan Hava Kuvvetleri uçağı Mora Yarımadası'nda düştü - DünyaYunanistan Hava Kuvvetleri uçağı Mora Yarımadası'nda düştüDeniz aslanları asker oldu - DünyaDeniz aslanları asker olduİsrail'in zulmü sürüyor! Gazze'de can kaybı 21 bini aştı - Dünyaİsrail'in zulmü sürüyor! Gazze'de can kaybı 21 bini aştı
    Sonraki Haber Yükleniyor...