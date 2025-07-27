Kongo’da silahlı saldırganlar kiliseyi bastı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

GECE SAATLERİNDE PUSU: KİLİSE HEDEF ALINDI

Saldırının, yerel saatle 01.00 sıralarında gerçekleştirildiği ve saldırganların hem kilise binası içinde hem de çevresinde bulunan sivilleri hedef aldığı belirtildi. Yetkililer, bazı kurbanların kilise içerisinde ibadet ettikleri sırada, bazılarının ise dışarıda vurularak öldürüldüğünü açıkladı.

İlgili Haber Katar arabuluculuğunda barış bildirisi imzalandı! Yıllardır süren kanlı çatışmalar sona eriyor

EVLER VE DÜKKANLAR ATEŞE VERİLDİ

Saldırganların, sivillere yönelik saldırının ardından bölgedeki çok sayıda ev ve iş yerini ateşe verdiği bildirildi. Yangınlar sonucu büyük çapta maddi zarar meydana geldi.

ADF SALDIRILARINDA ÖLÜMLER ARTIYOR

Birleşmiş Milletler tarafından terör örgütü olarak tanınan Müttefik Demokratik Güçler, son yıllarda Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusunda yüzlerce sivilin ölümüne neden olan saldırılardan sorumlu tutuluyor.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusundaki Ituri eyaletinde yer alan Komanda bölgesinde, isyancı grup Müttefik Demokratik Güçler (ADF) tarafından bir kiliseye silahlı saldırı düzenlendi. Yerel yetkililere göre saldırıda en az 21 kişi hayatını kaybetti.