Kongo’da silahlı saldırganlar kiliseyi bastı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusunda gece yarısı korkunç bir saldırı gerçekleşti. Terör örgütü ADF’ye bağlı silahlı kişiler, Ituri eyaletindeki bir kiliseyi hedef aldı. İbadet halindeki sivillere otomatik silahlarla saldıran militanlar, kilise çevresindeki evleri de ateşe verdi.
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusundaki Ituri eyaletinde yer alan Komanda bölgesinde, isyancı grup Müttefik Demokratik Güçler (ADF) tarafından bir kiliseye silahlı saldırı düzenlendi. Yerel yetkililere göre saldırıda en az 21 kişi hayatını kaybetti.
GECE SAATLERİNDE PUSU: KİLİSE HEDEF ALINDI
Saldırının, yerel saatle 01.00 sıralarında gerçekleştirildiği ve saldırganların hem kilise binası içinde hem de çevresinde bulunan sivilleri hedef aldığı belirtildi. Yetkililer, bazı kurbanların kilise içerisinde ibadet ettikleri sırada, bazılarının ise dışarıda vurularak öldürüldüğünü açıkladı.
EVLER VE DÜKKANLAR ATEŞE VERİLDİ
Saldırganların, sivillere yönelik saldırının ardından bölgedeki çok sayıda ev ve iş yerini ateşe verdiği bildirildi. Yangınlar sonucu büyük çapta maddi zarar meydana geldi.
ADF SALDIRILARINDA ÖLÜMLER ARTIYOR
Birleşmiş Milletler tarafından terör örgütü olarak tanınan Müttefik Demokratik Güçler, son yıllarda Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusunda yüzlerce sivilin ölümüne neden olan saldırılardan sorumlu tutuluyor.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Muzeyyen Bıyık