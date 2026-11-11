Kongre’de dengeler değişti, Cumhuriyetçiler yeni liderlerini belirledi

ABD’de Kongre çoğunluğunu Demokratlara kaptıran Cumhuriyetçiler, yeni dönemde Temsilciler Meclisi'ndeki azınlık liderliği için Jim Jordan'ı seçti. Senato'da ise John Thune'un görevine devam etmesi kararlaştırıldı.

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ABD’de 3 Kasım’da gerçekleştirilen Kongre ara seçimlerinin ardından siyasi dengeler değişirken, Cumhuriyetçi Parti yeni dönemde izleyeceği stratejinin başındaki isimleri belirledi.

Her iki kanatta da çoğunluğu Demokratlara kaptıran Cumhuriyetçiler, kapalı kapılar ardında yapılan oylamalarla Temsilciler Meclisi ve Senato’daki azınlık liderlerini seçti.

Kongre'nin her iki kanadında da çoğunluğu rakibine kaptıran Cumhuriyetçiler, böylece oylamalarda kendi partilerinin yeni dönemdeki azınlık liderliğini yapacak isimleri belirlemiş oldu.

Buna göre Ohio eyaletinden meclise giren ve uzun yıllardır partide önemli görevler yürüten Jim Jordan, Steve Scalise'yi 73'e karşı 106 oyla geride bırakarak partinin yeni dönemdeki azınlık lideri olmaya hak kazandı.

SENATO'DA THUNE İLE DEVAM KARARI

Öte yandan Senato'daki Cumhuriyetçiler de seçimlerdeki ağır kayıplara rağmen John Thune'u lider olarak tutma kararı aldı.

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YENİ KONGRE 3 OCAK'TA GÖREVE BAŞLAYACAK

Güney Dakota Senatörü Thune, parti içindeki popüler kimliğinin de etkisiyle söz konusu göreve yeniden seçilmeyi başardı.

ABD'de 3 Kasım seçimleriyle şekillenen 120. dönem Kongresi, resmi olarak faaliyetlerine 3 Ocak 2027'de başlayacak.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: ANADOLU AJANSI

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