ABD seçimleri altının yönünü değiştirdi: 8 bin 500 lira için tarih verdiler

GRAM ALTIN YENİDEN YÜKSELİŞE GEÇTİ

Yıl içinde 8 bin 200 lira seviyelerini gören gram altın, geçen hafta 6 bin 200 liraya kadar geriledi. Yeni haftaya 6 bin 300 liradan başlayan gram altın, gün içinde 6 bin 553 lirayı gördü.

Uzmanlara göre ABD ara seçimlerinde Cumhuriyetçilerin Senato ve Temsilciler Meclisi'ndeki ağırlığının azalması, dolar endeksi ve ABD tahvil faizlerinde geri çekilmeye yol açtı. Bu gelişme altın fiyatlarını destekleyen başlıca etkenlerden biri oldu.