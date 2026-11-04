ABD seçimleri altının yönünü değiştirdi: 8 bin 500 lira için tarih verdiler
ABD'de ara seçimlerin ardından altın fiyatlarında yükseliş yaşandı. Gün içinde gram altın 6 bin 500 lirayı aşarak 6 bin 553 liraya kadar ulaştı.
Uzmanlar, yükselişte dolar endeksi ve ABD tahvil faizlerindeki gerilemenin etkili olduğunu belirtti.
GRAM ALTIN YENİDEN YÜKSELİŞE GEÇTİ
Yıl içinde 8 bin 200 lira seviyelerini gören gram altın, geçen hafta 6 bin 200 liraya kadar geriledi. Yeni haftaya 6 bin 300 liradan başlayan gram altın, gün içinde 6 bin 553 lirayı gördü.
Uzmanlara göre ABD ara seçimlerinde Cumhuriyetçilerin Senato ve Temsilciler Meclisi'ndeki ağırlığının azalması, dolar endeksi ve ABD tahvil faizlerinde geri çekilmeye yol açtı. Bu gelişme altın fiyatlarını destekleyen başlıca etkenlerden biri oldu.
UZMANLARIN ALTIN TAHMİNİ NE?
ATV Haber'in haberine göre uzmanlar, altındaki yükselişin önümüzdeki dönemde nasıl şekilleneceğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Uzmanlar, gram altının haziran ayında yeniden rekor seviyeleri test edebileceğini ve 8 bin 500 lira civarına ulaşabileceğini öngördü.
Kısa vadeli beklentilerde ise 6 bin 250 lira destek, 6 bin 700 lira direnç seviyesi olarak değerlendirildi.
Uzmanlar, ABD'deki siyasi gelişmelerin ve Demokratların izleyeceği tutumun yanı sıra İran'ın atacağı adımların da altın fiyatları üzerinde etkili olabileceğine dikkat çekti.