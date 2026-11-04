Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Dünya

Almanya'dan Türklere vize müjdesi! Dışişleri Bakanı duyurdu, yeni şube açacaklar

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Almanya'dan Türklere vize müjdesi! Dışişleri Bakanı duyurdu, yeni şube açacaklar
Başlık ResmiAlmanya'dan Türklere vize müjdesi! Dışişleri Bakanı duyurdu, yeni şube açacaklar

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Türkiye’den Almanya’ya gidecek iş adamlarının vize işlemlerini kolaylaştırmak için tüm birimlerin görevlendirildiğini açıkladı. Uygulamanın kısa sürede hayata geçirileceğini belirten Wadephul, Türkiye’de başvuru ve konsolosluk işlemlerinin yapılabileceği yeni bir şube açılmasının da değerlendirildiğini söyledi.

Kaydet
|

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Federal Meclis'te (Bundestag) milletvekillerinin sorularını cevaplarken Türkiye ile vize süreçlerini iyileştirmeye yönelik çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

"TÜM BİRİMLER GÖREVLENDİRİLDİ"

Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti Başbakanı Hendrik Wüst'ün eylül ayında Türkiye ziyaretinde Türk iş insanlarına vize kolaylığı sağlanacağını duyurduğu hatırlatılan Wadephul, hazırlıkların devam ettiğini belirtti. Wadephul, "Bunu şu anda çok hızlı bir şekilde hayata geçiriyoruz. Tüm birimler bu konuda görevlendirildi." dedi.

ÖNERİLEN HABERLER
Türklerin Avrupa
GÜNDEM

Türklerin Avrupa'daki durağıydı: Karadağ'a gitmek için yarından itibaren vize gerekecek

TÜRKİYE’DE YENİ ŞUBE AÇILABİLİR

Vize işlemlerinin hızlandırılması için yalnızca idari düzenlemelerin yeterli olmayacağını belirten Alman Bakan, Dışişleri Bakanlığına daha fazla personel tahsis edilmesi gerektiğini söyledi. Türkiye'de ek önlemleri de değerlendirdiklerini aktaran Wadephul, vize başvurularının alınabileceği ve bazı konsolosluk işlemlerinin yapılabileceği bir şube açılmasının gündemlerinde olduğunu ifade etti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin Atlanta kentinde gerçekleştirilen G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ile bir araya gelmişti.
Başlık ResmiDışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin Atlanta kentinde gerçekleştirilen G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ile bir araya gelmişti.

VİZE BEKLEYİŞİ BİR YILI AŞABİLİYOR

Türkiye'den aile ziyareti ve aile birleşimi gibi nedenlerle Almanya'ya gitmek isteyenlerin bazı durumlarda bir yıldan fazla beklediğine ilişkin soruyu da cevaplayan Wadephul, vize işlemlerinin büyük bölümünün olağan dışı bekleme süreleri olmadan sonuçlandırıldığını savundu.

Bununla birlikte Türkiye'nin uzun bekleme sürelerinin yaşandığı ülkeler arasında bulunduğunu kabul eden Alman Bakan, sorunun çözümü için dijitalleşme, bölgeselleşme ve personelin esnek dağılımı gibi yöntemlerin uygulandığını belirtti.

ÖNERİLEN HABERLER
Vize şirketlerine operasyon: 60 kişi için gözaltı kararı
GÜNDEM

Vize şirketlerine operasyon: 60 kişi için gözaltı kararı

Mevcut personel kapasitesinin vize işlemlerini hızlandırmak için yetersiz kaldığına işaret eden Wadephul, Dışişleri Bakanlığına ve özellikle Federal Dışişleri Bakanlığına bağlı Vize ve Göç Dairesine (BfAA) daha fazla kaynak ayrılması gerektiğini vurguladı.

Editör : SEVDA KILIÇ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Dünya
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.