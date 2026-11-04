Almanya'dan Türklere vize müjdesi! Dışişleri Bakanı duyurdu, yeni şube açacaklar

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Türkiye’den Almanya’ya gidecek iş adamlarının vize işlemlerini kolaylaştırmak için tüm birimlerin görevlendirildiğini açıkladı. Uygulamanın kısa sürede hayata geçirileceğini belirten Wadephul, Türkiye’de başvuru ve konsolosluk işlemlerinin yapılabileceği yeni bir şube açılmasının da değerlendirildiğini söyledi.

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Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Federal Meclis'te (Bundestag) milletvekillerinin sorularını cevaplarken Türkiye ile vize süreçlerini iyileştirmeye yönelik çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

"TÜM BİRİMLER GÖREVLENDİRİLDİ"

Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti Başbakanı Hendrik Wüst'ün eylül ayında Türkiye ziyaretinde Türk iş insanlarına vize kolaylığı sağlanacağını duyurduğu hatırlatılan Wadephul, hazırlıkların devam ettiğini belirtti. Wadephul, "Bunu şu anda çok hızlı bir şekilde hayata geçiriyoruz. Tüm birimler bu konuda görevlendirildi." dedi.

TÜRKİYE’DE YENİ ŞUBE AÇILABİLİR

Vize işlemlerinin hızlandırılması için yalnızca idari düzenlemelerin yeterli olmayacağını belirten Alman Bakan, Dışişleri Bakanlığına daha fazla personel tahsis edilmesi gerektiğini söyledi. Türkiye'de ek önlemleri de değerlendirdiklerini aktaran Wadephul, vize başvurularının alınabileceği ve bazı konsolosluk işlemlerinin yapılabileceği bir şube açılmasının gündemlerinde olduğunu ifade etti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin Atlanta kentinde gerçekleştirilen G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ile bir araya gelmişti.

VİZE BEKLEYİŞİ BİR YILI AŞABİLİYOR

Türkiye'den aile ziyareti ve aile birleşimi gibi nedenlerle Almanya'ya gitmek isteyenlerin bazı durumlarda bir yıldan fazla beklediğine ilişkin soruyu da cevaplayan Wadephul, vize işlemlerinin büyük bölümünün olağan dışı bekleme süreleri olmadan sonuçlandırıldığını savundu.

Bununla birlikte Türkiye'nin uzun bekleme sürelerinin yaşandığı ülkeler arasında bulunduğunu kabul eden Alman Bakan, sorunun çözümü için dijitalleşme, bölgeselleşme ve personelin esnek dağılımı gibi yöntemlerin uygulandığını belirtti.

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Mevcut personel kapasitesinin vize işlemlerini hızlandırmak için yetersiz kaldığına işaret eden Wadephul, Dışişleri Bakanlığına ve özellikle Federal Dışişleri Bakanlığına bağlı Vize ve Göç Dairesine (BfAA) daha fazla kaynak ayrılması gerektiğini vurguladı.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: ANADOLU AJANSI

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