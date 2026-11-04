İstanbul elektrik kesintisi 5-6-7 Kasım! BEDAŞ AYEDAŞ elektrik kesintisi programı

İstanbul elektrik kesintisi 5, 6 ve 7 Kasım 2026 tarihlerinde Avrupa ve Anadolu Yakası'ndaki birçok ilçede uygulanacak. BEDAŞ ve AYEDAŞ elektrik kesintisi programı kapsamında Gaziosmanpaşa, Güngören, Ataşehir, Pendik, Kartal, Beykoz, Bağcılar, Esenler, Beşiktaş, Sarıyer ve diğer ilçelerin bazı mahallelerinde elektrik kesintileri yaşanacak. Kesintilerden etkilenecek sokaklar ve elektriklerin yeniden verileceği saatler açıklandı.

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İstanbul'da 5, 6, 7 Kasım BEDAŞ ve AYEDAŞ tarafından yayımlanan kesinti programına göre şebeke bakım, yatırım, bağlantı ve iyileştirme çalışmaları nedeniyle belirlenen mahalle ve sokaklara farklı saat aralıklarında elektrik verilemeyecek. Kesintilerin başlangıç ve bitiş saatleri ile etkilenecek bölgeler ilçe ilçe duyuruldu.

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ 5-6-7 KASIM

GAZİOSMANPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Geçmiş Kesintiler

2026-11-05 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Önleyici Bakım

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-KARADOLAP mah 1.DİREK ÇIKMAZI, 1.KONFOR ÇIKMAZI, 2.ZÜMRÜT, 3.ŞAHİN, ASMALI, DERMAN, DOLGUN, DİREK, FUAR, FİLİZ, GÜLVEREN, KIZILTUNÇ, KONFOR, KUDRET, MARTI, UYSAL, VARDAR, VEYSEL KARANİ, YAREN ÇIKMAZI sk bölgelerinde 05/11/2026 09:00:00 - 05/11/2026 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-05 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Önleyici Bakım

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-ESENTEPE mah FIRTINA, GAZİOSMANPAŞA, SELİN, SÜRMENELİLER, SÜRMENELİLER ÇIKMAZI sk / KARADOLAP mah 1.ŞENÇALAR ÇIKMAZI, 2.YASEMİN, 2.ZÜMRÜT, 2.ÇİĞDEM, 3.YILDIZ, 3.ŞAHİN, ARKA, ASMALI, ATLAS, AYDIN, AYÇİÇEK, BAHAR, DİREK, FİLİZ, GAZİOSMANPAŞA, KIZILTUNÇ, KUDRET, KUMRU MERDİVEN, MARTI, NAMIK KEMAL, ORTAOKUL, SÜMBÜL, TANYERİ MERDİVEN, VARDAR, ÇEKİRDEK, ŞENÇALAR sk bölgelerinde 05/11/2026 09:00:00 - 05/11/2026 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İstanbul elektrik kesintisi 5-6-7 Kasım! BEDAŞ AYEDAŞ elektrik kesintisi programı

2026-11-06 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Önleyici Bakım

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARLITEPE mah 23 NİSAN, 27 MAYIS, DOĞAN sk / YENİDOĞAN mah 27 MAYIS, ALT, ARA, CAMİ, DOĞAN, DİRSEK, HAYAT, KUYU, ORDU, SARRAF, SAYA OCAĞI, SÜHEYLA, SİNEMA, SİNEMA ARKASI, ÇETİN, ÇINAR, ÜÇGEN, ŞİRİN sk bölgelerinde 06/11/2026 09:00:00 - 06/11/2026 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-06 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Önleyici Bakım

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARLITEPE mah 23 NİSAN, CAMİİ ARKASI, DOĞAN, DÖRTYOL CAMİİ, ORDU, TARLA, TEMİZ, YILDIZTABYA, İNKILAP sk bölgelerinde 06/11/2026 09:00:00 - 06/11/2026 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-06 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Önleyici Bakım

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce -KARLITEPE mah sk bölgelerinde 06/11/2026 09:00:00 - 06/11/2026 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İstanbul elektrik kesintisi 5-6-7 Kasım! BEDAŞ AYEDAŞ elektrik kesintisi programı

2026-11-06 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Önleyici Bakım

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah HEKİMSUYU sk / KAZIM KARABEKİR mah 827., HEKİMSUYU sk / YENİ MAHALLE mah 601., 602., GALERİ, HEKİMSUYU sk bölgelerinde 06/11/2026 09:00:00 - 06/11/2026 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-06 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Önleyici Bakım

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-ÇIRÇIR mah ATİLLA, FEVZİ ŞEKER, GÜZEL sk bölgelerinde 06/11/2026 09:00:00 - 06/11/2026 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-06 10:00:00 - 18:00:00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-SULTANÇİFTLİĞİ mah 10., 13., 14., 15., 15/1., 16., 17., 18., 189., 19., 194., 196., 198., 199., 200., 201., 202., 203., 204., 9., ESKİ EDİRNE ASFALTI, ORDU sk bölgelerinde 06/11/2026 10:00:00 - 06/11/2026 18:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İstanbul elektrik kesintisi 5-6-7 Kasım! BEDAŞ AYEDAŞ elektrik kesintisi programı

SULTANGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

026-11-05 10:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Bülten Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARADENİZ mah 1138. sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 2422. sk / İSMETPAŞA mah 100., 101., 102., 106., 110., 111., 131., 131/1., 134., 136., 85., 85/1., 86., 86/1., 87., 88., 89., 90., 95. sk bölgelerinde 05/11/2026 10:00:00 - 05/11/2026 17:00:00 saatleri arasında Bülten Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-07 12:00:00 - 18:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Önleyici Bakım

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-GAZİ mah 1347., 1347/1., 1348., 1349., 1350., 1351., 1351/1., 1352., 1353., 1366., 1367., 1368., 1368/1., 1368/2., 1369., 1371., 1372., 1414., 1442., 1442/1., 1443., 1444., 1445., 1446., 1447., 1449., 1450., MİLLET, ŞEHİT NURETTİN ATEŞ, ŞEHİT SAVAŞ KOYUN sk / ZÜBEYDE HANIM mah 1347., GAZİ, ŞEHİT SAVAŞ KOYUN sk bölgelerinde 07/11/2026 12:00:00 - 07/11/2026 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İstanbul elektrik kesintisi 5-6-7 Kasım! BEDAŞ AYEDAŞ elektrik kesintisi programı

GÜNGÖREN ELEKTRİK KESİNTİSİ

2026-11-05 10:00:00 - 14:00:00

Kesinti Nedeni: Bülten Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-SOĞANLI mah ŞEHİT OSMAN YILDIZ sk bölgelerinde 05/11/2026 10:00:00 - 05/11/2026 14:00:00 saatleri arasında Bülten Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-05 11:00:00 - 15:00:00

Kesinti Nedeni: Bülten Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-SOĞANLI mah 2.ALTIN, HABİB ÖZHAN, YİĞİTER, ÇAVUŞPAŞA sk bölgelerinde 05/11/2026 11:00:00 - 05/11/2026 15:00:00 saatleri arasında Bülten Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İstanbul elektrik kesintisi 5-6-7 Kasım! BEDAŞ AYEDAŞ elektrik kesintisi programı

2026-11-07 07:30:00 - 11:30:00

Kesinti Nedeni: Bülten Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-AKINCILAR mah POSTA, ÇUBUKÇU, ÇUKUROVA sk / GÜVEN mah CEVİZLİK, GELİNCİK, HANZER, KAHRAMAN, KAYA, MENDERES, POSTA, SARMAŞIK, SERAMİK, TAŞLIK, TUNÇ, YÜCEL, ZEYTİNLİK sk bölgelerinde 07/11/2026 07:30:00 - 07/11/2026 11:30:00 saatleri arasında Bülten Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-07 08:00:00 - 12:00:00

Kesinti Nedeni: Bülten Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GÜVEN mah MENDERES sk bölgelerinde 07/11/2026 08:00:00 - 07/11/2026 12:00:00 saatleri arasında Bülten Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-07 08:00:00 - 12:00:00

Kesinti Nedeni: Bülten Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GÜVEN mah MENDERES sk bölgelerinde 07/11/2026 08:00:00 - 07/11/2026 12:00:00 saatleri arasında Bülten Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İstanbul elektrik kesintisi 5-6-7 Kasım! BEDAŞ AYEDAŞ elektrik kesintisi programı

2026-11-07 11:00:00 - 15:00:00

Kesinti Nedeni: Bülten Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MAREŞAL ÇAKMAK mah ŞİNASİ sk bölgelerinde 07/11/2026 11:00:00 - 07/11/2026 15:00:00 saatleri arasında Bülten Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-07 11:00:00 - 15:00:00

Kesinti Nedeni: Bülten Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MAREŞAL ÇAKMAK mah ŞİNASİ sk bölgelerinde 07/11/2026 11:00:00 - 07/11/2026 15:00:00 saatleri arasında Bülten Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-07 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Bülten Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MAREŞAL ÇAKMAK mah ORTAÇ, ÖĞRETİCİ sk bölgelerinde 07/11/2026 09:00:00 - 07/11/2026 17:00:00 saatleri arasında Bülten Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İstanbul elektrik kesintisi 5-6-7 Kasım! BEDAŞ AYEDAŞ elektrik kesintisi programı

AVCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ

2026-11-05 09:00:00 - 11:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah SOKULLU MEHMET PAŞA sk bölgelerinde 05/11/2026 09:00:00 - 05/11/2026 11:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-05 13:00:00 - 15:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah ALİ TALİP ÖZDEMİR, EMEK, ŞEHİT RAİF ESMERTAŞ sk bölgelerinde 05/11/2026 13:00:00 - 05/11/2026 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-05 15:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah ALİ TALİP ÖZDEMİR, CUMHURİYET, HANIMELİ, İSTİKLAL sk bölgelerinde 05/11/2026 15:00:00 - 05/11/2026 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İstanbul elektrik kesintisi 5-6-7 Kasım! BEDAŞ AYEDAŞ elektrik kesintisi programı

2026-11-07 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Önleyici Bakım

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-DENİZKÖŞKLER mah AHMET KAYA, MEHTAP sk bölgelerinde 07/11/2026 09:00:00 - 07/11/2026 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ATAŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

05.11.2026 13:00 - 16:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak RUMELİ, USLU, AYAZ

Bakım Çalışması

05.11.2026 09:00 - 10:45

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak DUYUM, NİŞANCA, KARAKOYUNLU, ARMA, CİHANGİR, ANI, TAŞOVA ÇIKMAZI, ŞEHİT CAHAR DUDAYEV, SEMERKANT, NEVESER, BESTEKAR AMİR ATEŞ, ZEMZEME, REVAN, İKRAM, EBRAR, ŞEHİT AYDIN BOZKURT, ARMALI, BİŞKEK, TARÇIN, BAKÜ, HÜZZAM MAKAMI, BESTEKAR

Bakım Çalışması

05.11.2026 10:45 - 12:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ERFELEK, NİHAVENT, ERCÜMENT BATANAY, HASAN ÇELEBİ, YAMAÇ, İSTİKBAL, ŞEHİT CAHAR DUDAYEV, YUSUF DENİZ

Bakım Çalışması

05.11.2026 13:00 - 14:15

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ZİYAPAŞA, ÇİĞDEMLİ, ZÜLÜF ÇIKMAZI, YILDIZLAR

Bakım Çalışması

05.11.2026 14:45 - 16:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak BAHÇEARASI, ŞİRİNYALI, ATEŞBÖCEĞİ, ZİYAPAŞA, GENÇLER, SÜMBÜLLER, SORGUN, ÇİĞDEMLİ, YENİÇİĞDEM, GÜZEL BAHAR, İLKBAHAR, ERCİYES, YILDIZLAR, ŞEFTALİ, MİRAÇ ÇIKMAZI, DR. FAZIL KÜÇÜK

İstanbul elektrik kesintisi 5-6-7 Kasım! BEDAŞ AYEDAŞ elektrik kesintisi programı

BAĞCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ

026-11-05 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım / Dönüşüm Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YENİMAHALLE mah 1541., 1542., 1543., 1544., DÖKÜMCÜLER, MEVLANA sk bölgelerinde 05/11/2026 09:00:00 - 05/11/2026 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-05 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım / Dönüşüm Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FATİH mah 1849., 1850., 1852. sk bölgelerinde 05/11/2026 09:00:00 - 05/11/2026 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İstanbul elektrik kesintisi 5-6-7 Kasım! BEDAŞ AYEDAŞ elektrik kesintisi programı

2026-11-06 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım / Dönüşüm Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YENİMAHALLE mah 1541., 1542., 1543., 1544., DÖKÜMCÜLER, MEVLANA sk bölgelerinde 06/11/2026 09:00:00 - 06/11/2026 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-06 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım / Dönüşüm Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FATİH mah 1849., 1850., 1852. sk bölgelerinde 06/11/2026 09:00:00 - 06/11/2026 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İstanbul elektrik kesintisi 5-6-7 Kasım! BEDAŞ AYEDAŞ elektrik kesintisi programı

2026-11-07 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım / Dönüşüm Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YENİMAHALLE mah 1541., 1542., 1543., 1544., DÖKÜMCÜLER, MEVLANA sk bölgelerinde 07/11/2026 09:00:00 - 07/11/2026 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İstanbul elektrik kesintisi 5-6-7 Kasım! BEDAŞ AYEDAŞ elektrik kesintisi programı

ESENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ

2026-11-05 00:30:00 - 03:30:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 1102., 1104., 1105., 1106., 1108., 1109., 1110., 1111., 1112., 1113., 1114., 1115., 1116., 1117., 1118., 1119., 1120., 1121., 1123., 1124., 1125., 1125/1., 1126., 1127., ATIŞALANI, FERHATPAŞA, FEVZİ ÇAKMAK, ORHANGAZİ sk / YAVUZ SELİM mah FERHATPAŞA sk bölgelerinde 05/11/2026 00:30:00 - 05/11/2026 03:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-05 03:00:00 - 07:30:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 1110., 1111., 1112., 1113., 1114., 1115., 1117., 1118., 1119., 1120., ATIŞALANI, FERHATPAŞA, FEVZİ ÇAKMAK, ORHANGAZİ sk / MENDERES mah 302., 306., 307., 308., 309., 310., 311., 312., 313., 314., 315., 316., 317., 319., 351., 355., 356., 357., 358., ATIŞALANI, NECİP FAZIL, ÖMER SEYFETTİN, İNÖNÜ sk bölgelerinde 05/11/2026 03:00:00 - 05/11/2026 07:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-05 12:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım / Dönüşüm Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-NAMIK KEMAL mah 20. sk / ÇİFTE HAVUZLAR mah CESUR, ESEN, ESER, HAN, HÜNER, KAAN, KARLI, KIVANÇ, KOCAYUSUF, OSMANLI, SARIGÖL, SEBİL, TÜRKSEL, YILDIZ, ÇAĞRI sk bölgelerinde 05/11/2026 12:00:00 - 05/11/2026 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İstanbul elektrik kesintisi 5-6-7 Kasım! BEDAŞ AYEDAŞ elektrik kesintisi programı

2026-11-06 03:00:00 - 07:30:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ESENLER ilce -HAVAALANI mah sk bölgelerinde 06/11/2026 03:00:00 - 06/11/2026 07:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-06 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım / Dönüşüm Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-NAMIK KEMAL mah 20. sk / ÇİFTE HAVUZLAR mah KAAN, KARLI, OSMANLI, SEBİL, YILDIZ sk bölgelerinde 06/11/2026 09:00:00 - 06/11/2026 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-06 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Önleyici Bakım

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-SANCAKTEPE mah 938., 939., 941., 942., 943., 944., 945., 946., 947., 948., 951., BİRLİK sk / YAVUZ SELİM mah 969., 970., 971., 974., 975., 976., 985., 986., BİRLİK sk bölgelerinde 06/11/2026 09:00:00 - 06/11/2026 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-06 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Önleyici Bakım

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ESENLER ilce -KEMER mah sk bölgelerinde 06/11/2026 09:00:00 - 06/11/2026 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İstanbul elektrik kesintisi 5-6-7 Kasım! BEDAŞ AYEDAŞ elektrik kesintisi programı

BEYKOZ ELEKTRİK KESİNTİSİ

05.11.2026 09:30 - 15:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ALİ REİS, SULTAN AZİZ, HAZRETİ YUŞA

Bakım Çalışması

05.11.2026 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ŞENERLER ÇIKMAZI, FERSAH, BAHRİ YAŞAR YILMAZ, SİMYA ÇIKMAZI

Bakım Çalışması

05.11.2026 10:00 - 18:15

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak KAPADOKYA, BOZHANE, BOYALI ÇİFTLİĞİ YOLU

Bakım Çalışması

05.11.2026 11:35 - 17:20

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak KÖRFEZ

Bakım Çalışması

05.11.2026 11:40 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak KÖRFEZ

İstanbul elektrik kesintisi 5-6-7 Kasım! BEDAŞ AYEDAŞ elektrik kesintisi programı

BAHÇELİEVLER ELEKTRİK KESİNTİSİ

2026-11-05 10:00:00 - 14:00:00

Kesinti Nedeni: Bülten Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-SOĞANLI mah ŞEHİT OSMAN YILDIZ sk bölgelerinde 05/11/2026 10:00:00 - 05/11/2026 14:00:00 saatleri arasında Bülten Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-05 11:00:00 - 15:00:00

Kesinti Nedeni: Bülten Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-SOĞANLI mah 2.ALTIN, HABİB ÖZHAN, YİĞİTER, ÇAVUŞPAŞA sk bölgelerinde 05/11/2026 11:00:00 - 05/11/2026 15:00:00 saatleri arasında Bülten Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İstanbul elektrik kesintisi 5-6-7 Kasım! BEDAŞ AYEDAŞ elektrik kesintisi programı

2026-11-06 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah İNÖNÜ sk bölgelerinde 06/11/2026 09:00:00 - 06/11/2026 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ

2026-11-05 00:00:00 - 03:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-SELAHADDİN EYYUBİ mah 1538. sk bölgelerinde 05/11/2026 00:00:00 - 05/11/2026 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-05 04:00:00 - 07:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-SELAHADDİN EYYUBİ mah 1538. sk bölgelerinde 05/11/2026 04:00:00 - 05/11/2026 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-05 11:00:00 - 19:00:00

Kesinti Nedeni: 3. Şahıs Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-YUNUS EMRE mah 264., 285., 338., 378., 390., 392., AVNİ ANIL sk bölgelerinde 05/11/2026 11:00:00 - 05/11/2026 19:00:00 saatleri arasında 3. Şahıs Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İstanbul elektrik kesintisi 5-6-7 Kasım! BEDAŞ AYEDAŞ elektrik kesintisi programı

ARNAVUTKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ

2026-11-05 09:00:00 - 16:00:00

Kesinti Nedeni: Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ANADOLU mah AMBER, BAYSAL, CİNAN, ERDEM, ESKİ EDİRNE ASFALTI, GAZİOSMANPAŞA, HOCA AHMET YESEVİ, HİMMET, KADER, LOZAN, MUZAFFER, NECİP FAZIL, SARIÇAM, SULUDERE, TERMAL, TUNÇALP, YILDIRIM BEYAZIT, YİĞİTLER, ÖZEL, ŞULE sk / ARNAVUTKÖY MERKEZ mah AYŞIL, BENGİSU, BİLLUR, ESKİ EDİRNE ASFALTI, FARUK, FATİH, FECİR, GAZİOSMANPAŞA, MABEYN, NECİP FAZIL, POLAT, SELVİLİ, SEMİH, SERHATTER, SULTAN MURAT, YAKACIK sk / MAVİGÖL mah DELFİN sk // EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah HAN sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BAĞLARBAŞI mah KAVAKLIDERE sk bölgelerinde 05/11/2026 09:00:00 - 05/11/2026 16:00:00 saatleri arasında Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İstanbul elektrik kesintisi 5-6-7 Kasım! BEDAŞ AYEDAŞ elektrik kesintisi programı

ÇEKMEKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ

05.11.2026 09:30 - 12:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak BARAJ, FİNANS, TAHİRAĞA, ÖVÜNÇ, ŞENOL GÜNEŞ, ATAY

Bakım Çalışması

06.11.2026 12:00 - 13:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak KALE, KULE, KIBLE, İSTİKLAL, COŞKU, TURGUT ÖZAL, KAŞİF KALKAVAN, MÜNEVVER, GÖKSU, ÇETİN, AKDAĞ, YESEVİ, TEZCAN, ŞAHANE, TURCAN, ADİL, BÜYÜKYAVUZ, ATABEK

İstanbul elektrik kesintisi 5-6-7 Kasım! BEDAŞ AYEDAŞ elektrik kesintisi programı

BAKIRKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ

2026-11-05 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: SCADA Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAKIRKÖY ilce -YEŞİLKÖY mah sk bölgelerinde 05/11/2026 09:00:00 - 05/11/2026 17:00:00 saatleri arasında SCADA Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-07 13:00:00 - 15:00:00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-CEVİZLİK mah EBUZİYA, HAMDİPAŞA MEKTEBİ, KARTOPU, KENNEDY, MUHTAR HALİT KRAL sk / ZEYTİNLİK mah EBUZİYA, KENNEDY, LAMİBEY, ODABAŞI, ÖMER NACİ, ŞEHİT NUSRET sk bölgelerinde 07/11/2026 13:00:00 - 07/11/2026 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAŞAKŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

2026-11-05 11:00:00 - 15:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Önleyici Bakım

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAŞAK mah YUNUS EMRE sk bölgelerinde 05/11/2026 11:00:00 - 05/11/2026 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İstanbul elektrik kesintisi 5-6-7 Kasım! BEDAŞ AYEDAŞ elektrik kesintisi programı

EYÜPSULTAN ELEKTRİK KESİNTİSİ

2026-11-07 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce -İSLAMBEY mah sk bölgelerinde 07/11/2026 09:00:00 - 07/11/2026 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-07 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MERKEZ mah 1.KARYAĞDI ÇIKMAZI, 1.TÜRBE, BALLIBABA, BALMUMCU, BÜLBÜLDERE, HATUNİYE, HÜMAYUN, KARYAĞDI, KERİMAĞA, KERİMAĞA CAMİİ, KIRKMERDİVEN, KUTUCU, İDRİS KÖŞKÜ sk / İSLAMBEY mah 1.ÖRNEK ÇIKMAZI, 11.GÜL, 2.LALE, 3.LEYLAK, 5.KARANFİL, BÜLBÜLDERE, VEDAT TEK, YAHYA GALİPBEY, ÖRNEK sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARLITEPE mah AŞIK, GÜZELYOL, HÜSEYİN ULUÇ, YAHYA GALİPBEY sk bölgelerinde 07/11/2026 09:00:00 - 07/11/2026 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İstanbul elektrik kesintisi 5-6-7 Kasım! BEDAŞ AYEDAŞ elektrik kesintisi programı

2026-11-05 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Önleyici Bakım

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce -KARADOLAP mah sk bölgelerinde 05/11/2026 09:00:00 - 05/11/2026 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-05 09:00:00 - 16:00:00

Kesinti Nedeni: Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ANADOLU mah AMBER, BAYSAL, CİNAN, ERDEM, ESKİ EDİRNE ASFALTI, GAZİOSMANPAŞA, HOCA AHMET YESEVİ, HİMMET, KADER, LOZAN, MUZAFFER, NECİP FAZIL, SARIÇAM, SULUDERE, TERMAL, TUNÇALP, YILDIRIM BEYAZIT, YİĞİTLER, ÖZEL, ŞULE sk / ARNAVUTKÖY MERKEZ mah AYŞIL, BENGİSU, BİLLUR, ESKİ EDİRNE ASFALTI, FARUK, FATİH, FECİR, GAZİOSMANPAŞA, MABEYN, NECİP FAZIL, POLAT, SELVİLİ, SEMİH, SERHATTER, SULTAN MURAT, YAKACIK sk / MAVİGÖL mah DELFİN sk // EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah HAN sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BAĞLARBAŞI mah KAVAKLIDERE sk bölgelerinde 05/11/2026 09:00:00 - 05/11/2026 16:00:00 saatleri arasında Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İstanbul elektrik kesintisi 5-6-7 Kasım! BEDAŞ AYEDAŞ elektrik kesintisi programı

2026-11-07 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce -İSLAMBEY mah sk bölgelerinde 07/11/2026 09:00:00 - 07/11/2026 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-07 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MERKEZ mah 1.KARYAĞDI ÇIKMAZI, 1.TÜRBE, BALLIBABA, BALMUMCU, BÜLBÜLDERE, HATUNİYE, HÜMAYUN, KARYAĞDI, KERİMAĞA, KERİMAĞA CAMİİ, KIRKMERDİVEN, KUTUCU, İDRİS KÖŞKÜ sk / İSLAMBEY mah 1.ÖRNEK ÇIKMAZI, 11.GÜL, 2.LALE, 3.LEYLAK, 5.KARANFİL, BÜLBÜLDERE, VEDAT TEK, YAHYA GALİPBEY, ÖRNEK sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARLITEPE mah AŞIK, GÜZELYOL, HÜSEYİN ULUÇ, YAHYA GALİPBEY sk bölgelerinde 07/11/2026 09:00:00 - 07/11/2026 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-07 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-MURATPAŞA mah RAMİ KIŞLA sk // EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-RAMİ YENİ mah AHMED DAVUDOĞLU, ENSAR, KIŞLA, OSMAN AKDERE, RAMİ KIŞLA, YEŞİL, ÖZÜT sk bölgelerinde 07/11/2026 09:00:00 - 07/11/2026 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KARTAL ELEKTRİK KESİNTİSİ

05.11.2026 09:30 - 12:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak AKŞEMSETTİN, HAZİNE, ŞEYH ŞAMİL, SERÇE, FATİH SULTAN MEHMET

Bakım Çalışması

05.11.2026 10:00 - 15:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak AYPARE, TUTUMLU, OCAK, SÜNDÜZ, NAME, YEŞİLBAHAR, TILSIM, SÖYLEŞİ, BAŞKAYA, DEĞERBİLİR, SÜVARİ, MEZARLIKYOLU, UĞUR MUMCU, SOYLU, ÖZKAN, MAYIS, ŞIRACI, MENZİL, GÖNÜL, GÖKŞEN, SEZER

İstanbul elektrik kesintisi 5-6-7 Kasım! BEDAŞ AYEDAŞ elektrik kesintisi programı

Bakım Çalışması

05.11.2026 09:00 - 10:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak KARAMEL, KAMPYOLU, AYNA, GEZİ YOLU, TEKEL, NERGİS, GÜZELBAHÇE, ŞEHİT SEMİH BALABAN, PALMİYE, BANU, ŞAKAYIK

Bakım Çalışması

05.11.2026 11:00 - 12:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak TURGUT ÖZAL, KAMPYOLU, SADIK, GEZİ YOLU

İstanbul elektrik kesintisi 5-6-7 Kasım! BEDAŞ AYEDAŞ elektrik kesintisi programı

07.11.2026 13:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak DEFNE, KIRGÜLÜ, MİHRİŞAH, SARDUNYA, ÇAMLI, İCABET

Bakım Çalışması

07.11.2026 09:00 - 12:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak KIRGÜLÜ

Bakım Çalışması

07.11.2026 10:00 - 15:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak SPOR, ATILGAN

BEŞİKTAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ

2026-11-05 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-MURADİYE mah HÜSREV GEREDE, KALIPÇI, MURADİYE BAYIRI, NÜZHETİYE, ŞAİR NAZIM sk / TÜRKALİ mah ALİ SUAVİ, DİZİ, GAZİ REFİK, HAREMAĞASI, MISIRLIBAHÇE, NÜZHETİYE, ŞAİR NEDİM, ŞEHİT ALİ KEREM MERGEN sk / VİŞNEZADE mah ARMAĞAN, HÜSREV GEREDE, HÜSREV GEREDE ARALIĞI, KAKMALIKAPI, KASSAMBAŞI, LEVHACI, MAÇKA MEYDANI, MAÇKA TALİMYERİ, SETBAŞI, SOLGUNSÖĞÜT, SOLGUNSÖĞÜT ÇIKMAZI, SPORCU ADİL, SİLAHHANE, ÇATALMEKTEP, ÇATLAKÇEŞME, ŞEHİT MEHMET, ŞEHİT MEHMET ÇIKMAZI, ŞENLİKDEDE CAMİ, ŞENLİKDEDE DERE sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-19 MAYIS mah BÜYÜKDERE sk bölgelerinde 05/11/2026 09:00:00 - 05/11/2026 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İstanbul elektrik kesintisi 5-6-7 Kasım! BEDAŞ AYEDAŞ elektrik kesintisi programı

2026-11-06 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-TÜRKALİ mah TÜRKALİ KÖPRÜ, UZUNCAOVA sk bölgelerinde 06/11/2026 09:00:00 - 06/11/2026 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-06 10:00:00 - 18:00:00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-MURADİYE mah DERYADİL sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-TEŞVİKİYE mah AV. SÜREYYA AĞAOĞLU sk bölgelerinde 06/11/2026 10:00:00 - 06/11/2026 18:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İstanbul elektrik kesintisi 5-6-7 Kasım! BEDAŞ AYEDAŞ elektrik kesintisi programı

BEYLİKDÜZÜ ELEKTRİK KESİNTİSİ

2026-11-05 09:00:00 - 11:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah SOKULLU MEHMET PAŞA sk bölgelerinde 05/11/2026 09:00:00 - 05/11/2026 11:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-05 13:00:00 - 15:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah ALİ TALİP ÖZDEMİR, EMEK, ŞEHİT RAİF ESMERTAŞ sk bölgelerinde 05/11/2026 13:00:00 - 05/11/2026 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-05 15:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah ALİ TALİP ÖZDEMİR, CUMHURİYET, HANIMELİ, İSTİKLAL sk bölgelerinde 05/11/2026 15:00:00 - 05/11/2026 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-07 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-ADNAN KAHVECİ mah İNÖNÜ sk bölgelerinde 07/11/2026 09:00:00 - 07/11/2026 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İstanbul elektrik kesintisi 5-6-7 Kasım! BEDAŞ AYEDAŞ elektrik kesintisi programı

BÜYÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ

2026-11-06 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce -TÜRKOBA mah sk bölgelerinde 06/11/2026 09:00:00 - 06/11/2026 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İstanbul elektrik kesintisi 5-6-7 Kasım! BEDAŞ AYEDAŞ elektrik kesintisi programı



2026-11-06 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah MENEKŞE 2, MEVSİM, RIHTIM, ÇATALCA YOLU sk / ULUS mah ÇATALCA YOLU sk bölgelerinde 06/11/2026 09:00:00 - 06/11/2026 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-06 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Deplase Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-PINARTEPE mah AKSU 1, ALACA, KORKMAZ, OĞUZHAN, SÜTÇÜLER, TURGUT ÖZAL 1 sk bölgelerinde 06/11/2026 09:00:00 - 06/11/2026 17:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İstanbul elektrik kesintisi 5-6-7 Kasım! BEDAŞ AYEDAŞ elektrik kesintisi programı

FATİH ELEKTRİK KESİNTİSİ

2026-11-05 10:30:00 - 18:30:00

Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-ATİKALİ mah DRAMAN ÇUKURU, DİLMAÇ, KURTAĞA ÇEŞMESİ, LODOS, NURETTİN TEKKESİ sk / DERVİŞ ALİ mah ALİŞAH, ALİŞAH ÇIKMAZI, CANFEDA CAMİİ, CANFEDA CAMİİ ARALIĞI, DRAMAN ÇUKURU, DİLMAÇ, FEVZİPAŞA, HASAN FEHMİPAŞA, HASAN FEHMİPAŞA ÇIKMAZI, KARAKOL, KEFEVİ, KURTAĞA ÇEŞMESİ, NUREDDİN TEKKESİ, TERCÜMAN YUNUS, TESTERECİ sk bölgelerinde 05/11/2026 10:30:00 - 05/11/2026 18:30:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İstanbul elektrik kesintisi 5-6-7 Kasım! BEDAŞ AYEDAŞ elektrik kesintisi programı

KAĞITHANE ELEKTRİK KESİNTİSİ

2026-11-05 11:20:00 - 18:20:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Önleyici Bakım

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HAMİDİYE mah BURAK, OSMANGAZİ, SEFER sk bölgelerinde 05/11/2026 11:20:00 - 05/11/2026 18:20:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-07 09:00:00 - 15:00:00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-MEHMET AKİF ERSOY mah BEHZAT BUDAK, BEYDAĞ, CENGİZ TOPEL, GAMZELİ, RIHTIM ÇIKMAZI sk bölgelerinde 07/11/2026 09:00:00 - 07/11/2026 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

PENDİK ELEKTRİK KESİNTİSİ

05.11.2026 09:00 - 10:45

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ŞENTÜRK, ÖTÜKEN, ATASEVER, PEMBE GÜL

Bakım Çalışması

05.11.2026 15:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak KELEBEK, ANKARA, ULU

Bakım Çalışması

05.11.2026 11:00 - 12:45

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak DEPO, ANKARA, ULU, OKYANUS, ALAKA, BARBAROS HAYRETTİNPAŞA, YELKOVAN, VEFALI, ŞÖLEN, YAYALAR, SAZLIK, BEYZA, SAYGI

İstanbul elektrik kesintisi 5-6-7 Kasım! BEDAŞ AYEDAŞ elektrik kesintisi programı

Bakım Çalışması

05.11.2026 13:00 - 14:45

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak SÖĞÜT, ÇİNİCİ, NARİNCE, HOŞSEDA, MAREŞAL, YAYALAR, BARBAROS HAYRETTİNPAŞA, MUHABERE, ATASEVER, HAMİT

Bakım Çalışması

05.11.2026 10:30 - 14:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak YENİ SAKARYA, ZEREN, HAVAR, AYVAT, BAHÇIVAN EVİ, ALUCRA, MEDDAH, KARACA ÇIKMAZI, BEYREK, YENİHAYAT, AYAZMA, ŞEHİT AYHAN ASLAN, SEVDA, BEYAZ EV, HUŞ, AYAZMA KÜME, ERBAİN, ÇELİK, YENİAY, RÜYA, ÇALIKUŞU, KÜME, KÖKSAL, CANSU, IRMAK, SANCAK, SERPİL, SİMA, VARDAR, İLKİN, GÜLDEMET, DİKMEN, VERİM, KAYA, PITIRCIK, DİNAR

İstanbul elektrik kesintisi 5-6-7 Kasım! BEDAŞ AYEDAŞ elektrik kesintisi programı

SARIYER ELEKTRİK KESİNTİSİ

2026-11-05 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-MADEN mah BERRAK ÇIKMAZI, BOĞAZHİSAR, BOĞAZİÇİ, BURCU, DESEN, FİGEN, FİRUZAN, FİRUZE, GÜZİN, KEHRİBAR, KIYMET ÇIKMAZI, MADALYON, SELVİ, SILA, TEPE ÜSTÜ BAYIR, ULUDAĞ, VAKIF, YAZGÜLÜ, YUNUS EMRE, YUNUS EMRE 2, ZUHAL, ZÜLAL sk bölgelerinde 05/11/2026 09:00:00 - 05/11/2026 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-05 00:00:00 - 07:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SARIYER ilce -MASLAK mah sk bölgelerinde 05/11/2026 00:00:00 - 05/11/2026 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İstanbul elektrik kesintisi 5-6-7 Kasım! BEDAŞ AYEDAŞ elektrik kesintisi programı

2026-11-06 00:00:00 - 07:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-PINAR mah ADİL, ASIR, DUT, ILGIN, KARAYEMİŞ, KILIÇ, KISMET AĞACI, İNCİR, İĞDE sk bölgelerinde 06/11/2026 00:00:00 - 06/11/2026 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-06 12:40:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Önleyici Bakım

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-AYAZAĞA mah MİMAR SİNAN sk / HUZUR mah AYAZAĞA CENDERE sk bölgelerinde 06/11/2026 12:40:00 - 06/11/2026 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

2026-11-05 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah BARBAROS, EKİN, HALİM ULUŞAHİN, TANDOĞAN, YAĞMUR ÇIKMAZI sk bölgelerinde 05/11/2026 09:00:00 - 05/11/2026 17:00:00 saatleri arasında Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-05 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SİLİVRİ ilce -YENİ mah sk bölgelerinde 05/11/2026 09:00:00 - 05/11/2026 17:00:00 saatleri arasında Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İstanbul elektrik kesintisi 5-6-7 Kasım! BEDAŞ AYEDAŞ elektrik kesintisi programı

2026-11-07 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: ETD Bağlantı İşi

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SİLİVRİ ilce -SELİMPAŞA mah sk bölgelerinde 07/11/2026 09:00:00 - 07/11/2026 17:00:00 saatleri arasında ETD Bağlantı İşi Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-07 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah 3360., 3398., AHSEN, ALEV, EMİRHAN, GÜNDEM, HÜNER, LÜLETAŞI, NİŞAN, OYA sk / SELİMPAŞA mah 3360., 3386., 3391., 3398., 3399. ÇIKMAZ, 3401., 3402. ÇIKMAZ, 3403., 3404. ÇIKMAZ, 3405., 3406. ÇIKMAZ, 3407., 3408. ÇIKMAZ, 3409., 3410., 3411., 3417., 3418., 3999., ZEBUR sk bölgelerinde 07/11/2026 09:00:00 - 07/11/2026 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İstanbul elektrik kesintisi 5-6-7 Kasım! BEDAŞ AYEDAŞ elektrik kesintisi programı

ŞİŞLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

2026-11-05 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım / Yük Bölümü

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ESKİŞEHİR mah BAYSUNGUR, DEĞİRMEN, KAZASKADIN, KURTULUŞ MASLAĞI, MEKKARECİ, PERVAZ sk bölgelerinde 05/11/2026 09:00:00 - 05/11/2026 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yük Bölümü Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-05 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım / Yük Bölümü

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-BOZKURT mah KINALI KEKLİK, ŞAHİN sk / ESKİŞEHİR mah BAYSUNGUR, BİLEZİKÇİ, ŞAHİN sk bölgelerinde 05/11/2026 09:00:00 - 05/11/2026 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yük Bölümü Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-05 11:00:00 - 18:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Önleyici Bakım

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ŞİŞLİ ilce -AYAZAĞA mah sk bölgelerinde 05/11/2026 11:00:00 - 05/11/2026 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İstanbul elektrik kesintisi 5-6-7 Kasım! BEDAŞ AYEDAŞ elektrik kesintisi programı

2026-11-06 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım / Yük Bölümü

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ESKİŞEHİR mah BAYSUNGUR, DEĞİRMEN, KAZASKADIN, KURTULUŞ MASLAĞI, MEKKARECİ, PERVAZ sk bölgelerinde 06/11/2026 09:00:00 - 06/11/2026 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yük Bölümü Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-06 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım / Yük Bölümü

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-BOZKURT mah KINALI KEKLİK, ŞAHİN sk / ESKİŞEHİR mah BAYSUNGUR, BİLEZİKÇİ, ŞAHİN sk bölgelerinde 06/11/2026 09:00:00 - 06/11/2026 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yük Bölümü Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-06 10:00:00 - 18:00:00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-MURADİYE mah DERYADİL sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-TEŞVİKİYE mah AV. SÜREYYA AĞAOĞLU sk bölgelerinde 06/11/2026 10:00:00 - 06/11/2026 18:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İstanbul elektrik kesintisi 5-6-7 Kasım! BEDAŞ AYEDAŞ elektrik kesintisi programı

2026-11-07 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Önleyici Bakım

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-DUATEPE mah BARUTHANE, KUYULUBAĞ, LALA ŞAHİN, SAVAŞ, ŞAHADET, ŞAHAP sk / FERİKÖY mah BARUTHANE, EVRENOSZADE, GEDİZ, KUYULUBAĞ, SAVAŞ, SEYMEN, ÇOBANOĞLU sk bölgelerinde 07/11/2026 09:00:00 - 07/11/2026 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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