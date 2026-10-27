İsrailli reklam teknolojisi şirketi Discover-Tech'in SpaceX'in Starlink uydu internet kullanıcılarını coğrafi olarak konumlandırmak ve gözetlemek amacıyla yoğun bir şekilde hedef aldığı ortaya çıktı.

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Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX'in Starlink uydu internet hizmeti, İsrail merkezli bir şirket hakkındaki casusluk iddialarıyla çalkalanıyor.

Reuters'ın özel haberine göre Discover-Tech adlı reklam teknolojisi şirketi, 100'den fazla ülkede Starlink kullanıcılarını hedef alan reklam ihalelerinde ilk sıraya yerleşti.

Siber güvenlik araştırmacıları, reklam verilerinin kullanıcıların konumlarını tespit etmek ve internet üzerindeki faaliyetlerini izlemek için kullanılmış olabileceğini ortaya çıkardı.

Google ve Comcast ise şirketi reklam platformlarından çıkardı.

Konumunuzu reklamlarla bulmuş olabilirler! 100'den fazla ülke hedef alındı

100'DEN FAZLA ÜLKEDE

Tokyo merkezli siber güvenlik şirketi Trend Micro'nun TrendAI birimindeki araştırmacılar, İsrailli Discover-Tech'in 100'den fazla ülkede Starlink kullanıcılarına yönelik reklam ihalelerinde ilk sıraya yerleştiğini tespit etti.

Üstelik şirketin faaliyet gösterdiği ülkeler arasında Starlink kullanımının yasaklandığı veya kısıtlandığı bölgeler de bulunuyor.

Araştırmacılar, İsrailli şirketin reklamları kullanıcıların konumlarını belirlemek ve internet üzerindeki faaliyetlerini takip etmek amacıyla kullanmış olabileceğinden şüphelendi.

Dijital reklam sistemlerinde şirketler, kullanıcıların telefonlarında ve bilgisayarlarında reklam gösterebilmek için otomatik açık artırmalara katılıyordu.

Konumunuzu reklamlarla bulmuş olabilirler! İsrailli şirketin 100den fazla ülkedeki faaliyetleri ortaya çıktı

İSRAİLLİ ŞİRKETE "SHADOW-EARTH-79" KOD ADI

TrendAI, Starlink kullanıcılarına yönelik şüpheli reklam faaliyetleri hakkında bir rapor yayımladı.

Araştırmada faaliyetlerin arkasındaki kuruluşun gerçek adı paylaşılmadı. Şirket, "Shadow-Earth-79" kod adıyla tarif edilmiş durumda.

Reuters'a konuşan altı kaynak, Shadow-Earth-79'un Discover-Tech için kullanılan kod adı olduğunu itiraf etti.

Kaynaklara göre TrendAI araştırmacılarından bazıları, şüpheli reklam faaliyetlerinin arkasında Discover-Tech'in bulunduğundan emindi.

Şirketin adının rapora eklenmesi de tartışıldı. Ancak beş kaynağa göre TrendAI yöneticileri hukuki riskler nedeniyle açık kimliklendirmeden vazgeçti.

Diğer yandan İki kuruluş da İsrailli şirketi dijital reklam teklif sistemlerinden yararlanarak internet kullanıcılarına ait bilgileri toplamakla suçladı.

Araştırmacılara göre reklam açık artırmaları sırasında teklif sahiplerine aktarılan veriler, kullanıcıların kimliklerinin ve konumlarının belirlenmesinde kullanılabiliyor.

Toplanan bilgiler başka verilerle birleştirildiğinde kullanıcıların internet üzerindeki hareketlerinin takip edilmesi ve bazı durumlarda gözetim yazılımlarıyla hedef alınması mümkün hale geliyor.

GOOGLE VE COMCAST HAREKETE GEÇTİ

Discover-Tech hakkında yürütülen araştırmaların ardından Google, Comcast ve diğer bazı şirketler harekete geçti.

Şirketler, Discover-Tech'i reklam platformlarından çıkardıklarını açıkladı.

Reuters'a konuşan kaynaklara göre en az bir büyük ABD'li teknoloji şirketi ile uluslararası bir kuruluş da kendi çalışanlarının Discover-Tech reklamlarıyla hedef alınıp alınmadığını araştırmaya başladı.

YEMEN, SURİYE VE LİBYA'DA ŞÜPHELİ REKLAM FAALİYETİ

TrendAI'ın araştırmasında Discover-Tech ile ilişkilendirilen Shadow-Earth-79'un faaliyet gösterdiği ülkeler de yer aldı.

Rapora göre kuruluş, Suriye, Libya, Yemen ve Güney Sudan'daki reklam açık artırmalarında en büyük alıcı konumuna yükseldi.

Afganistan'da ise ikinci sıraya yerleşti.

Macaristan, İsrail, Mısır, Azerbaycan ve Venezuela'da da reklam tekliflerinde son derece yüksek paylara ulaştı.

Araştırmacılar, yaptırımların uygulandığı veya aktif çatışmaların sürdüğü ülkelerde ticari reklam talebinin sınırlı olmasına rağmen böylesine yoğun reklam alımı yapılmasını şüpheli buldu.

TrendAI, Starlink kullanıcılarına yönelik reklam satın alma faaliyetlerinin olağan ticari reklamcılıktan farklı bir örüntü sergilediğini tespit etti.

STARLINK KULLANICILARINI TAKİP ETME YARIŞI

Starlink terminallerinin dünya genelinde yaygınlaşması, uydu internet kullanıcılarının takip edilmesine yönelik faaliyetleri de artırdı.

SpaceX'in uyduları üzerinden çalışan Starlink, internet trafiğini yerel telekomünikasyon altyapısına bağımlı olmadan iletebiliyor.

Sistem, internet erişiminin kısıtlandığı bölgelerde, uzak yerleşim alanlarında ve savaş bölgelerinde iletişim kurulmasını sağlıyor.

Özellikle Ukrayna ordusu, cephedeki iletişim faaliyetlerinde ve insansız hava aracı operasyonlarının koordinasyonunda Starlink hizmetinden yararlanıyor.

Reuters'ın haberine göre hükümetler uydu internet terminallerinin kullanımını kontrol etmeye çalışırken kullanıcıların konumlarını tespit etmeye yönelik teknolojiler de giderek yaygınlaşıyor.

İSRAİLLİ ŞİRKETLER DAHA ÖNCE DE MERCEK ALTINDAYDI

İsrail gazetesi Haaretz ile istihbarat haberleri yayımlayan Intelligence Online, mayıs ayında İsrail sermayeli şirketlerin Starlink kullanıcılarını tespit etme ve takip etme yöntemlerini müşterilerine pazarladığını ayrı ayrı yazmıştı.

Haaretz'in haberinde dijital reklam verilerinin söz konusu takip yöntemlerinde önemli rol oynadığı anlatılmıştı.

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