Köpekler bile silah oldu! Avrupa'dan gelen vahşet çocukların üstüne salındı

Avrupa’dan gönderilen eğitimli saldırı köpekleri, Gazze’de çocukların üzerine salındı. Üç yaşında bir bebek yatakta parçalandı, engelli bir genç kanlar içinde ölüme terk edildi, hamile kadın düşük yaptı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Gazze’de sivillere karşı kullanılan saldırı köpeklerinin büyük bölümünün Avrupa’dan ithal edildiği ortaya çıktı. Aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda sivilin parçalandığı, ağır yaralandığı ve hayatını kaybettiği onlarca saldırı vakası, insan hakları örgütlerini alarma geçirdi.

ÜÇ YAŞINDAKİ İBRAHİM YATAĞINDA PARÇALANDI

2023 yılında Balata Mülteci Kampı’nda düzenlenen bir baskında, ağızlığı olmayan dev bir köpek, yatak odasına dalarak üç yaşındaki İbrahim Hashash’a saldırdı. Kucağında oğluyla odada olan anne Amani Hashash, “Oğlumu çekip götürdü, çığlık attım ama durmadılar” dedi. İbrahim’in vücudunda 42 dikiş atıldı, derin yaralar enfeksiyon kaptı.

HAYVANLAR 'SİLAH' OLARAK EĞİTİLİYOR

Köpeklerin, ilk gördüğü kişiye saldıracak şekilde eğitildiği iddia edilirken, belgeler hayvanların Almanya, Hollanda ve Belçika gibi Avrupa ülkelerinden ithal edildiğini tespit edildi.

İsrail ordusunun özel birimi Oketz tarafından eğitilen bu köpekler, sivillere karşı katliamlarda kullanılıyor.

DOWN SENDROMLU MUHAMMED, SANDALYEDE SALDIRIYA UĞRADI

Gazze’de 2024 yılında yaşanan başka bir olayda, Down sendromlu ve otizmli genç Muhammed Bhar, evinde askeri köpek tarafından saldırıya uğradı. Ailesi evden çıkarıldı, Muhammed kanlar içinde ölüme terk edildi. Aynı yıl içinde 68 yaşındaki Dawlat Al Tanani de bir mülteci kampında köpek saldırısıyla ağır yaralandı.

AVRUPA'DAN 200'DEN FAZLA KÖPEK GÖNDERİLDİ

Belgeler, yalnızca İngiltere’den 294 köpeğin İsrail’e ihraç edildiğini, Hollanda’daki bir şirketin 100'den fazla askeri köpek gönderdiğini gözler önüne serdi. Ancak bu hayvanlar silah ya da stratejik araç olarak sınıflandırılmadığı için ihracat izni ya da denetime tabi değil. İsrail bu yasal boşluktan faydalanabiliyor.

BM: SAVAŞ SUÇU OLABİLİR

Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Af Örgütü, sivillere yönelik saldırı köpeklerinin kullanımını savaş suçu kapsamına alabilecek yeni düzenlemeler yapılması gerektiğini belirtti. Eski BM raportörü Richard Falk, “Bu ihracatı sürdüren ülkeler insan hakları ihlallerine doğrudan ortaklık ediyor” dedi.