Güney Kore'de üniversite sınavında kopya çekenleri ihbar edenlere milyonluk ödül verilecek. Devlet Başkanı Lee Jae Myung, her kopya vakası için yaklaşık 3,7 milyon TL ödeneceğini açıkladı. Üstelik kendi kopyasını itiraf edip suç ortaklarını ele verenler de hem ceza indirimi alabilecek hem de ödülün tamamını kazanabilecek.

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Güney Kore'de üniversite giriş sınavının ardından kopya çekenleri ortaya çıkarmak için milyonlarca liralık ödül uygulaması başlatıldı.

HER KOPYA VAKASI İÇİN AYRI ÖDÜL VERİLECEK

Devlet Başkanı Lee Jae Myung, ülkede perşembe günü gerçekleştirilen Üniversite Akademik Yeterlilik Sınavı'nda (CSAT) kopya çekenleri ihbar edenlere vaka başına 100 milyon won (yaklaşık 3,7 milyon TL) ödeneceğini açıkladı.

Lee'nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, birden fazla kopya vakasını ortaya çıkaran kişiler her vaka için ayrı ödül alabilecek. Böylece tek bir ihbarcının kazanacağı toplam tutar 100 milyon wonu aşabilecek.

Kopya çektiğini itiraf ederek diğer suç ortaklarını ihbar eden kişiler de uygulamadan yararlanabilecek. Söz konusu kişilerin cezalarında indirime gidilecek ve kendilerine ihbar ödülünün tamamı ödenecek.

"SINAV HIRSIZLARININ PEŞİNE DÜŞECEĞİZ"

Güney Kore Devlet Başkanı, "Üniversite giriş sınavında kopya çekmek, kamu görevlilerinin işlediği yolsuzluk kadar ciddi bir suçtur. Yüz binlerce sınava giren adayın ömür boyu süren emeklerini çalan sınav kopyacılığının sonuna kadar izini sürecek ve en ağır şekilde cezalandıracağız." diye sitem etti.

NELER OLDU?

Güney Kore'de sınav güvenliğine ilişkin tartışmalar, bu yıl gerçekleştirilen yeminli mali müşavirlik sınavında birinci olan kişinin yapay zeka ve dijital cihazlar kullanarak kopya çektiğini itiraf etmesiyle büyüdü.

Hukuk Eğitimi Yeterlilik Sınavı'nda (LEET) tam puan alan 32 yaşındaki bir kişinin de yapay zekâ yardımıyla kopya çektiği iddia edildi.

Suçlamaları reddeden kişi, kopya çekmediğini kanıtlamak amacıyla katılacağını söylediği canlı sınav oturumuna gitmedi. Daha sonra üniversite giriş sınavının yapıldığı gün Seul'deki bir motelde ölü bulundu.

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