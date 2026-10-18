Korkunç olay canlı yayında! Ayin sırasında başına haç düşen rahip öldü
Ekvador’un Guayaquil kentinde ayin sırasında yaşanan korkunç olay, canlı yayına saniye saniye yansıdı. Sunakta bulunan Rahip Patricio Sanchez Molinari’nin başına duvarda asılı ahşap haç düştü. Ağır yaralanan rahip hayatını kaybederken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Ekvador’un Guayaquil şehrinde bulunan Sürekli Yardım Meryem Ana Kilisesi, canlı yayın sırasında meydana gelen sıra dışı bir faciaya sahne oldu.
Sunağın hemen önünde cemaate seslenen ve ayini yöneten Rahip Patricio Sanchez Molinari, duvardaki ahşap haçın üzerine devrilmesi sonucu ağır yaralandı.
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CEMAAT PANİKLE SUNAĞA KOŞTU
Görüntülere anbean yansıyan olayda, yüksek duvarda monteli duran devasa haçın bir anda kopup rahibin doğrudan baş bölgesine isabet ettiği görüldü. Çarpmanın etkisiyle yere yığılan rahibin yardımına kilisede bulunan vatandaşlar panik içinde koştu.
Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin tüm çabalarına rağmen Rahip Molinari’nin hayatını kaybettiği bildirildi.
Hacın montajında veya duvarda herhangi bir kusur olup olmadığı henüz bilinmezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.