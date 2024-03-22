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Kosova sınırı hareketlendi! Sırp birlikler tespit edildi

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'in "Sırbistan mümkün olan en iyi anı bekleyecek ve bu fırsatı harekete geçmek için kullanacağız" sözleri sonrası Kosova Başbakanı Kurti'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Kurti, Kosova sınırı yakınlarında Sırp birliklerin tespit edildiğini belirterek, sosyal medya hesabından havadan çekilmiş görüntüler paylaştı.

Kosova Başbakanı Albin Kurti, Sırp birliklerin, Kosova sınırı yakınında havadan çekilmiş görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. Kurti paylaşımını şu mesajla yaptı:

"Bugün, Sırp ordusunun özel birlikleri, Kosova sınırından sadece birkaç metre uzakta, Zubin Potok'un Banje köyü yakınlarında gözlendi. Benzer hareketler Kosova sınırı yakınındaki Bujanovc'un Oslare köyünde de kaydedildi. Sırbistan Silahlı Kuvvetlerinin düzenli tatbikatlar yaptığını ve bunları Kosova sınırı yakınlarında kasıtlı provokasyonlar yapmak için bahane olarak kullandığını biliyoruz."

'SINIRA BU KADAR YAKLAŞMALARI NORMAL DEĞİL'

Askeri araçların sınıra bu kadar yaklaşmasının dahi normal olmadığına işaret eden Kurti, birliklerin sınırı geçmeye çalışıp çalışmayacaklarını dikkatle izlediklerini bildirdi.

'AÇIKÇA TEHDİT'

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in birkaç gün önce "Sırbistan mümkün olan en iyi anı bekleyecek ve bu fırsatı harekete geçmek için kullanacağız" ifadesine atıfta bulunan Kurti, Vucic'in Kosova'yı "açıkça tehdit" ettiğini belirtti.

NE OLMUŞTU?

Hafta başında İngiltere'nin The Telegraph gazetesine röportaj veren Kurti, Kosova'yı Sırp işgalinden korumak için İngiltere'nin ülkesine daha fazla asker göndermesi gerektiğini söylemişti.

Sırbistan, son yıllarda iki ülke arasında yaşanan gerginliklerin ardından birliklerini birkaç defa Kosova sınır hattına yaklaştırmıştı.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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