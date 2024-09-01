Kötü koku ünlü tatil bölgesine yayıldı! Yunanistan'ın 'ölü balık' kâbusu sürüyor

Yunanistan'ın son günlerde deniz yüzeyini kaplayan ölü balıklarla başı dertte. Volos kentinde 1 ay olağanüstü hal ilan edilirken, kötü koku nedeniyle yetkililer alarm durumuna geçti.

Yunanistan'ın ünlü tatil beldesi 27 Ağustos'tan bu yana zor günler geçiriyor. Milyonlarca ölü balık, Volos limanını kapladı. Dehşete düşen turistler ise kötü kokudan korunmak için otellerine hapsoldu.

Savcılık bölgede deniz suyu kirliliğini ve balıkların ölüm nedenini belirlemek için soruşturma başlatırken, durum gün geçtikçe daha kötü bir hâl aldı. Ölü balıklar limanın üzerinde gümüş renkli bir örtü oluşturdu, ortaya çıkan kötü koku nedeniyle yetkililer alarma geçti.

100 TONDAN FAZLA ÖLÜ BALIK KALDIRILDI

Beldede, trol teknelerle ölü balıklar ağ ile toplanarak kamyonların kasasına atılırken, Volos yakınlarında 100 tondan fazla ölü balığın kaldırıldığı öğrenildi.

Belediye Başkanı Achilleas Beos, kötü koku nedeniyle yaşanılan sıkıntılarını anlattı, hükümetin bu sorunlar yeterince ilgilenmediğini söyledi. Bir belediye yetkilisi de ölü balıkların sadece kıyı şeridinde değil Pagasit Körfezi'nin ortasında bile görüldüğünü aktardı.

Yetkililer, bölgedeki sahillerde yüzülmemesini ve balık tutulmamasını istedi.

VOLOS'TA 1 AY OHAL İLAN EDİLDİ

İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanlığı, ölü balıkların deniz yüzeyini kapladığı 27 Ağustos'tan bu yana devam eden temizlik çalışmalarına rağmen bölgede yaşanan ekolojik felaket ve yoğun kötü kokunun kamu sağlığı üzerinde oluşturduğu endişe ile bunun yerel ekonomide ve turizmde neden olduğu zarar sebebiyle Volos kentinde 1 ay olağanüstü hal ilan edilmesine karar verdi.

BİNLERCE ÖLÜ BALIK DENİZ YÜZEYİNİ KAPLADI

Ülke basınında çıkan haberlerde, balıkların Volos kenti yakınlarında bulunan Karla Gölü'nden geldiği belirtilirken, gölün 1962'de sıtmayla mücadele kapsamında kurutulduğu ancak geçen yıl bölgedeki sağanak yağışlar ve beraberinde gelen sellerin gölün tekrar dolmasına neden olduğu aktarılmıştı.