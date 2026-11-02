İngiltere Kralı Charles, Antigua'nın bağımsızlığının 45. yıl dönümü kutlamaları sırasında bastıran sağanak yağmura hazırlıksız yakalandı. Şemsiyesi yanında olmayan Kral, ellerini havaya kaldırarak yardımcısına defalarca "Şemsiye nerede?" diye sordu. Sırılsıklam olan Charles'ın daha sonra yaptığı espri dikkat çekerken, o anlar sosyal medyada da gündem oldu.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

İngiltere Kralı Charles ve Kraliçe Camilla, Karayipler turu kapsamında Antigua'da düzenlenen askeri törene katıldı. Sir Vivian Richards stadyumunda gerçekleştirilen tören sırasında aniden bastıran şiddetli yağmur, Kral'a zor anlar yaşattı. Şemsiyesiz kalan Charles'ın yardım beklediği anlar kameralara yansıdı.

Kral Charles'ın zor anları! Sağanak yağmura hazırlıksız yakalanınca böyle çıkıştı

APAR TOPAR BİR ŞEMSİYE GETİRİLDİ

Ulusal marşların çalındığı sırada Kral Charles ve Kraliçe Camilla platformda dururken sağanak yağış başladı. Kraliçe Camilla'ya kısa sürede bir şemsiye getirildi ancak Kral Charles bir süre yağmur altında beklemek zorunda kaldı.

Kral Charles'ın zor anları! Sağanak yağmura hazırlıksız yakalanınca böyle çıkıştı

Ellerini havaya kaldırarak şemsiye isteyen Kral, yardımcılarına birkaç kez "Şemsiye nerede?" diye seslendi. Sonunda şemsiye bulunarak yaveri Binbaşı Ben Rigby tarafından kendisine teslim edildi.

Kral Charles'ın zor anları! Sağanak yağmura hazırlıksız yakalanınca böyle çıkıştı

MİLLİ MARŞ ÇALDIĞI İÇİN GETİREMEMİŞLER

Şemsiyenin gecikmesinin nedeni ise daha sonra yapılan açıklamayla ortaya çıktı. Antigua geleneklerine göre milli marş sırasında herkesin hareketsiz ve sessiz durması gerektiği için Kral'ın şemsiyesinin kendisine ulaştırılmasında gecikme yaşandığı belirtildi.

Kral Charles'ın zor anları! Sağanak yağmura hazırlıksız yakalanınca böyle çıkıştı

ESPRİSİ DİKKAT ÇEKTİ

Yaklaşık beş dakika süren sağanak yağışın ardından hava yeniden açtı. Törenin devamında Kral Charles, Antigua Başbakanı Gaston Browne ile sohbet ederken ıslanan takım elbisesi hakkında "Sanırım takım elbisemin üzerinde su teresi yetişmeye başlayacak" şeklinde bir espri yaptı.

Kral Charles'ın zor anları! Sağanak yağmura hazırlıksız yakalanınca böyle çıkıştı

Yağmurdan Kraliçe Camilla da nasibini aldı. Islanan elbisesini ve dağılan saçlarını göstererek bir medya mensubuna gülen Camilla, "Pes ettim" diyerek yaşananları esprili bir şekilde karşıladı.

Çiftin Karayip turu, İngiltere'nin geçmişteki köle ticaretindeki rolüne ilişkin tartışmaların gölgesinde geçerken, Kral Charles'ın sağanak yağmur altında şemsiye beklediği ve sırılsıklam olduğu anlar sosyal medyada çok konuşuldu.

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala