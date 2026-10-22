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Kral Fahd Uluslararası Havalimanı'na saldırı! Ölü ve yaralılar var

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Kral Fahd Uluslararası Havalimanı'na saldırı! Ölü ve yaralılar var
Başlık ResmiKral Fahd Uluslararası Havalimanı'na saldırı! Ölü ve yaralılar var

Kral Fahd Uluslararası Havalimanı'na saldırı düzenlendi. Gelen ilk bilgiler arasında 1 kişinin hayatını kaybettiği 8 kişinin de yaralandığı yer aldı.

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Suudi Arabistan Sivil Havacılık Genel Otoritesi (GACA), Dammam'daki Kral Fahd Uluslararası Havalimanı'na düzenlenen saldırıda 1 kişinin öldüğünü, 8 kişinin yaralandığını bildirdi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

GACA'dan yapılan açıklamada, havalimanının 21 Ekim Çarşamba akşamı saldırıya uğradığı, saldırıda ülkede ikamet eden bir yabancı uyruklunun hayatını kaybettiği belirtildi. Yaralanan 8 kişinin ise gerekli sağlık hizmetlerini almaları için derhal hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca saldırının hasara yol açtığı, hasar tespit çalışmalarının sürdüğü ve gelişmelere ilişkin daha sonra bilgi verileceği kaydedildi.

Saldırının nasıl gerçekleştirildiğine ve kim tarafından düzenlendiğine ilişkin bilgi verilmedi.

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SUUDİ ARABİSTAN'IN DOĞUSUNDA 4 İHA İMHA EDİLDİ

Yemen'deki meşru hükümeti destekleyen Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, Suudi Arabistan'ın doğu bölgesinde 4 İHA'nın engellenerek imha edildiğini duyurdu.

Arap Koalisyonu Sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, söz konusu İHA'ların Suudi Arabistan'ın doğu bölgesinde engellendiği belirtildi.

Yemen, İran destekli Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana'yı ve bazı vilayetleri kontrol etmesinin ardından başlayan iç savaşa sahne oluyor.

Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu, Mart 2015'ten bu yana uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetine destek veriyor.

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Editör : SEVDA KILIÇ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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