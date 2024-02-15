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    • "Uzaya nükleer silah konuşlandıracaklar" iddiası sonrası Rusya'dan ilk açıklama

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    &quot;Uzaya nükleer silah konuşlandıracaklar&quot; iddiası sonrası Rusya&#039;dan ilk açıklama
    Rusya, Kremlin, Putin, Uzay, Haber

    Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

    ABD basınında yer alan "Rusya uzaya nükleer silah konuşlandıracak" haberlerine Moskova'dan cevap geldi. Kremlin Sözcüsü Peskov, söz konusu iddiaların aldatmaca olduğunu belirtti.

    Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın başkenti Moskova'da güncel konulara dair gazetecilere açıklamalarda bulundu.

    "ALDATMACA"

    Amerikan medyasına yansıyan, ülkesinin uzaya nükleer silah konuşlandırmayı planladığı yönündeki iddiaları değerlendiren Peskov, bunun "aldatmaca" olduğunu belirtti.

    "BEYAZ SARAY'IN HANGİ ALDATMACALARI KULLANACAĞINI GÖRECEĞİZ"

    Peskov, "Ancak Beyaz Saray, her türlü yöntemle Kongreyi paranın (Ukrayna, İsrail ve Tayvan’a yardımları içeren destek paketi) tahsis edilmesine ilişkin yasa tasarısını onaylamaya zorluyor. Bu, apaçık. Beyaz Saray'ın hangi aldatmacaları kullanacağını göreceğiz." şeklinde konuştu. Peskov, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın basın toplantısında konuyla ilgili bilgi vermesini beklediklerini söyledi.

    "UKRAYNA OPERASYONU GEREĞİNDEN DAHA UZUN SÜREBİLİR"

    Ülkesinin Ukrayna'daki "özel askeri operasyonunun" devam edeceğini dile getiren Peskov, "Ukrayna'daki operasyon, belirli hedeflerle başladı ancak Batı ve NATO ile savaş şeklinde devam ediyor. Bu nedenle operasyon gereğinden daha uzun sürebilir ama bu, operasyonun anlamını ve sonucunu değiştiremez. Operasyonun hedefine ulaşılacak." ifadelerini kullandı.

    ABD "CİDDİ BİR ULUSAL GÜVENLİK TEHDİDİ" UYARISI YAPMIŞTI

    ABD Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Başkanı Mike Turner, dün "ülkesinin ciddi bir ulusal güvenlik tehdidi" ile karşı karşıya olduğunu ve detayını vermediği konuyla ilgili Başkan Joe Biden'ın tüm bilgi ve belgeleri Kongre ile paylaşması gerektiğini bildirmişti. Amerikan medyasına yansıyan bazı haberlerde konunun Rusya ile ilgili bir istihbarat olabileceği iddia edilmişti.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    Haberler > Dünya > "Uzaya nükleer silah konuşlandıracaklar" iddiası sonrası Rusya'dan ilk açıklama
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