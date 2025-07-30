Kremlin’den tüyler ürperten taktik! Esirlerden ordu kurdu

Vodolatsky, bu kişilerin sözde bir "doğrulama süreci"nden geçirilerek Ukrayna tarafında yeniden savaşa sürüldüğünü iddia etti.

"KREMLİN YENİ BİR BİLGİ SAVAŞI YÜRÜTÜYOR"

Ukrayna merkezli savunma kuruluşu Defense Express'in 30 Temmuz tarihli haberine göre, Rusya'nın bu açıklamaları Ukrayna’yı itibarsızlaştırmaya yönelik bir dezenformasyon kampanyasının parçası.

İddiaların eyleme dönüşmesi halinde, uluslararası hukuk çerçevesinde ciddi bir ihlal teşkil edeceği vurgulandı.

ULUSLARARASI HUKUKA AÇIK AYKIRILIK

Üçüncü Cenevre Sözleşmesi’nin 129. maddesi savaş esirlerinin düşman ordusunda savaşmaya zorlanmasını kesin biçimde yasaklıyor. Buna göre savaş esirlerini savaşa katılmaya zorlamak, işkence ya da insanlık dışı muameleyle eşdeğer kabul ediliyor.

Ukrayna istihbaratı, bazı esirlerin Rus güçlerince ailelerine yönelik tehditlerle hizmete zorlandığına dair vakaları belgeledi. Ancak bu girişimlerin etkili olmadığı, organize Ukraynalı birliklerin cephede kullanıldığına dair bir kanıtın bulunmadığı bildirildi.

Rusya’nın sıkça dile getirdiği "Khmelnytskyi Taburu", "Kryvonos Taburu" ve "Pushkar Birimi" gibi oluşumların ise hiçbir zaman sahada görülmediği açıklandı.

ESİRLER REHABİLİTE EDİLİYOR

Serbest bırakılan Ukraynalı askerler, önce tıbbi ve psikolojik rehabilitasyona alınıyor. Ukrayna yasaları ve uluslararası standartlara uygun olarak kendilerine sivil yaşama dönme veya gönüllü askerlik hakkı tanınıyor.

KREMLİN İŞ GÜCÜ KRİZİNDE: CEPHEDE KAYBI TELAFİ ÇABASI MI?

Le Monde’un daha önce yayımladığı bir haberde, Rusya’nın savaş kayıpları, azalan iş gücü ve yaşlanan nüfusu nedeniyle ciddi bir krizle karşı karşıya olduğu belirtilmişti. Kremlin’in 2030 yılına kadar 11 milyon iş gücüne ihtiyaç duyacağı, ancak demografik zorlukların bu hedefi tehdit ettiği vurgulanmakta.

Defense Express kaynaklarına göre, Rus tarafına gönüllü olarak katılan Ukraynalı savaş esirlerinin sayısı birkaç düzineyle sınırlı. Dolayısıyla bu kişilerin sayısı, esirlerden tam teşekküllü muharip birlikler oluşturulduğu iddiasını desteklemiyor.