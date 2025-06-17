Küçücük kasabada kimse fark etmedi! 9 yaşındaki çocuk 2 yıl yalnız yaşadı: Film gibi olay

Fransa'da annesinin terk ettiği 9 yaşındaki çocuk, iki yıl boyunca yetersiz besin ve ısıtma sisteminin olduğu evde yalnız yaşadı. Eğitimine düzenli olarak devam eden çocuğun bu durumunu komşularının fark etmemesinin nedeni ise şoke etti.

Olay Fransa'nın Nersac kasabasında gerçekleşti. 2020 ve 2022 yıllarında annesi tarafından terk edilen çocuk, ısıtma sistemi yetersiz olan, sıcak suyu olmayan ve yiyecek sıkıntısının olduğu evde yalnız yaşadı.

Çocuk, hayatta kalmak için konserve yiyecekler, kekler ve zaman zaman komşuların balkonlarından aldığı domateslerle beslendi. Kış aylarında soğukla başa çıkmak için üzerine battaniyeler sararak uyudu ve soğuk suyla banyo yaptı.

OKULU BİR AN BİLE AKSATMADI

NTV'nin haberine göre, dikkat çekici noktalardan biri ise çocuğun bu süreçte okula düzenli olarak devam etmesi, iyi notlar alması ve dışarıya karşı bakımlı görünmesi oldu. Bu durum hem öğretmenlerini hem de komşularını yanılttı. Kimse çocuğun evde tamamen yalnız olduğunu fark etmedi.

BELEDİYE BAŞKANI DURUMU DEĞERLENDİRDİ

Nersac Belediye Başkanı Barbara Couturier, çocuğun bağımsız davranışlarının acısını gizleyen bir “koruyucu kalkan” görevi gördüğünü belirtti. Psikologlar da, ihmal edilen çocukların bu tür durumlarla başa çıkmak için dış dünyaya karşı normal görünmeye çalıştıklarını ifade ediyor.

Okul, çocuk için hayatta kalmanın anahtarı oldu. Her gün derslere katılması, öğrenmeye olan ilgisi ve öğretmenlerini memnun etme çabası, onun bu zorlu koşullarda ayakta kalmasını sağladı.

KOMŞULARI HİÇBİR ŞEY ANLAMADI

Ancak çocuğun olağanüstü dayanıklılığı, çevresindeki insanların dikkatini çekmeye yetmedi. Komşuları, dış görünüşüne bakarak evinde annesinin olduğunu varsaydıklarını belirtti.

Belediye Başkanı Couturier, çocuğun annesiyle Mayıs 2022'de karşılaştığını ve annenin gıda yardımı talep ettikten sonra sadece abur cubur ürünler aldığını görünce şüphelendiğini söyledi. Aynı dönemde bazı komşular da çocuğun evde tek başına yaşadığını fark etmeye başladı.

ÇOCUK KORUYUCU AİLENİN YANINA VERİLDİ

Bu ihbarlar sonrası polis ve sosyal hizmetler devreye girdi. Evin içindeki hayat koşulları kontrol edildiğindeyse, çocuğun ciddi ihmal mağduru olduğu ortaya çıktı. Eylül 2022’de çocuk koruma altına alınarak bir koruyucu ailenin yanına yerleştirildi.