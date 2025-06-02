Kudüs'ün simge yapısı Kubbetüs Sahra Camii'ye saldırı girişimi! Yerleşimciler baskın düzenledi

Al Jazeera'nin Kudüs kaynaklarına dayandırdığı son dakika bilgisine göre, 800’ü aşkın fanatik Yahudi yerleşimci, sözde Şavuot bayramı gerekçesiyle Mescid-i Aksa’ya baskın düzenledi. Yerleşimcilerin, İsrail güvenlik güçlerinin koruması altında kutsal alana girdiği duyuruldu.

İşgal altındaki Doğu Kudüs’te yer alan Kubbet-üs-Sahra Camii, 2 Haziran sabahı fanatik Yahudi yerleşimcilerin hedefi oldu.

Al Jazeera kaynaklarına göre, söz konusu yerleşimciler, İsrail polisi koruması altında camiye saldırı girişiminde bulundu. Ancak Mescid-i Aksa muhafızları, bu saldırıyı erken müdahaleyle engelledi. Olayın ardından İsrail güvenlik güçleri bölgede önlemleri artırdı.

MESCİD-İ AKSA'YA ŞAVUOT BASKINI: 830 YERLEŞİMCİ GİRDİ

Aynı gün, sözde Yahudi Şavuot Bayramı bahanesiyle 800’ü aşkın fanatik Yahudi yerleşimci, İsrail polisi eşliğinde Mescid-i Aksa’ya baskın düzenledi. Baskın, Megaribe (Fas) Kapısı üzerinden gerçekleşti. Fanatik grupların sosyal medya üzerinden yaptığı çağrılar sonucu katılımın ilerleyen saatlerde daha da artabileceği paylaşıldı.

BASKINLAR DEVAM EDİYOR

Mescid-i Aksa, 1994 yılında İsrail ile Ürdün arasında imzalanan barış anlaşması kapsamında, Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığı’na bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresi’nin himayesinde bulunuyor. Ancak 2003’ten bu yana İsrailli yerleşimciler, bu yapıya İsrail’in tek taraflı kararıyla, polis korumasında giriyor.