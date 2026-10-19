Fransız Pireneleri'nde şiddetli kuraklık nedeniyle kuruyan Gave de Pau Nehri'nin yatağında ortaya çıkan şeffaf kristaller, bölgede hazine avı başlattı. 'Pireneler elmasları' olarak adlandırılan kristalleri toplamak için bölgeye akın eden koleksiyoncuların, nehrin doğal ekosistemine zarar verebileceği belirtiliyor.

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Fransa’nın İspanya sınırına yakın bölgesinde yer alan Gave de Pau Nehri’nde suların çekilmesiyle birlikte ilginç bir hareketlilik yaşanıyor.

NEHİR YATAĞINA AKIN ETTİLER

Bölgede yaz döneminde yaşanan kuraklığın ardından nehir yatağında beliren şeffaf ve geometrik yapılı kristaller, kısa sürede bölgeye çok sayıda koleksiyoncunun akın etmesine yol açtı. Fransız basınından Le Parisien'in aktardığına göre, durumdan yararlanmak isteyen bazı kişilerin kilogramlarca taşı toplayarak götürdüğü görüldü.

Kuraklık, gizli hazineyi ortaya çıkardı! Nehir yatağından elmas fışkırıyor "Bu görsel AI desteğiyle oluşturulmuştur."

BÜYÜK PARÇALAR YÜZLERCE EUROYA SATILIYOR

Kamuoyunda ‘Pireneler elmasları’ olarak bilinen bu taşların, gerçekte elmas değil, kalsiyum karbonat yapısındaki kalsit kristalleri olduğu belirtildi. Mohs sertlik ölçeğinde elmasın sertlik değeri 10 iken kalsitin sertliğinin yalnızca 3 olduğu kaydedildi.

Kolayca çizilebildiği için mücevher sektöründe pek tercih edilmeyen bu taşlar, estetik görünümleri nedeniyle mineraloglar ve koleksiyoncular için değer taşıyor. Sıradan parçaları birkaç euroya alıcı bulurken, nadir ve büyük örnekleri yüzlerce euroya satılabiliyor.

Nehrin sığlaşmasındaki ana etken ise 2026 yazında yaşanan aşırı kuraklık oldu. Pireneler-Atlantik Valiliği verilerine göre, Temmuz ayında yağışlar ortalamanın %65 altında kalırken, sıcaklıklar mevsim normallerinin 5 derece üzerine çıktı.

Bölgedeki asıl endişe kaynağı ise taşların toplanmasından ziyade doğaya verilen zarar oldu. Çevreciler, kazıcıların kayaları devirmesi, çukurlar açması ve su altı canlılarının hayat alanlarını tahrip etmesi konusunda uyarılarda bulunuyor.

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| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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